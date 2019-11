Journée nationale accessibilité à Limoges

Limoges accueille pour la 1ère fois, dans un cadre national, les acteurs de l’accessibilité aux personnes handicapées et de l’autonomie des personnes âgées. L’occasion de découvrir les enjeux et les actions concrètes engagées sur le territoire français par le secteur artisanal et les petites entreprises dans les domaines du handicap et du maintien à domicile des personnes fragilisées.

Cette manifestation se tiendra le jeudi 23 février, sous le haut-patronage de Marie Prost Coletta, Déléguée Ministérielle à l’accessibilité. Elle permettra de présenter les dispositifs et projets menés par le CNISAM* en direction des artisans et en partenariat avec les réseaux accompagnateurs de ces entreprises.

Basé à Limoges, le CNISAM est l’unique Pôle français d’innovation en matière de santé et d’autonomie pour l’artisanat et les petites entreprises, labellisé depuis 2009 par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Ses différentes actions amènent les artisans et les petites entreprises à s’interroger et adapter leurs pratiques professionnelles pour répondre à la réglementation accessibilité avant le 1er janvier 2015 et aux besoins des personnes fragilisées et âgées.

Animée par Xavier Gallin, journaliste, la journée débutera par une conférence de Frédéric Serrière, fondateur de SeniorStrategic, portant sur les actions du secteur de l’artisanat en réponse au vieillissement de la population. Dans un second temps, les tables rondes, ponctuées de témoignages de professionnels et de partenaires, permettront d’aborder les enjeux et la mise en accessibilité des artisans et des commerces de proximité et le développement de services artisanaux pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées. Cette journée s’achèvera avec les visites de la maison « bien-être » de l’Entreprise Legrand et du Laboratoire Habitat et Handicap (L2H) du CHU de Limoges.

Journée Nationale de l’Accessibilité

Jeudi 23 février 2012 – ENSIL – Limoges

*Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers