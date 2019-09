Journée Mondiale du psoriasis le 29 octobre

Contagion, problème psychologique ou manque d’hygiène… sont autant de préjugés auxquels sont confrontés, au quotidien, les personnes atteintes de psoriasis. Ainsi, près de 20 % des Français pensent encore, à tort, que le psoriasis est contagieux. 1/3 des Français seraient réticents à l’idée de faire la bise à une personne atteinte de psoriasis et 44 % refuseraient d’avoir des relations sexuelles avec elle.

L’étude quantitative réalisée par IPSOS, sur 1005 individus, révèle des réticences persistantes au contact humain et pose la question de l’intégration sociale des patients au sein d’une société mal informée. A l’initiative de l’Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis (APLCP) et de la Fondation LEO, « fi-du-pso » est un programme au long cours qui a pour but de changer le regard sur la maladie et de mettre fin aux idées reçues. Plusieurs actions ont ainsi été mises en œuvre, au niveau national dans un premier temps :

– L’organisation d’un colloque à l’Assemblée Nationale réunissant acteurs de santé, économiste, philosophe et patients avec un appel aux politiques, lancé en conclusion de cette rencontre, afin d’améliorer la prise en charge et tenter de mieux faire connaître cette maladie chronique aux conséquences sous-estimées.

– Une rando-roller solidaire qui a rassemblé 3 800 participants. Les bénévoles de l’APLCP ont diffusé, à cette occasion, informations et conseils.

– Deux films. Le premier épisode met en scène différentes situations de la vie quotidienne où image de soi et regard de l’autre se rencontrent et parfois se heurtent. Le deuxième épisode aborde les conséquences socio-professionnelles du psoriasis. Comment exprimer toutes ses possibilités lors du classique entretien d’embauche, surmonter son handicap et réussir son intégration au sein de l’entreprise ?

– La constitution d’un kit patient. Pour les patients, meilleurs ambassadeurs de la vérité sur leur maladie, « fi-du-pso » a développé des outils qui facilitent compréhension et relation à l’autre : aide pédagogique, quizz vrai/faux, flyers, T-shirts, stickers…

À l’occasion de la Journée Mondiale, le 29 octobre prochain, des manifestations seront organisées dans toute la France pour sensibiliser le grand public, les patients, leurs proches, les professionnels de santé et les tutelles. Les délégués régionaux de l’association se mobiliseront lors de journées portes ouvertes et de réunions d’information dans leur région ; retrouvez le programme de ces journées sur le site http://www.aplcp.org/. Pour en savoir plus sur ce qui est prévu, voici quelques exemples d’initiatives régionales…

Conférences régionales

Le vendredi 28 octobre à Lyon

Par le Dr Karima DAHEL, dermatologue à l’hôpital Lyon-Sud et d’autres spécialistes.

Lieu : Salle de réunion de l’hôpital Saint Luc Saint Joseph,

20 Quai Claude Bernard 69007 Lyon

Horaire: De 17h à 21h

Contact: Bénédicte Charles

Téléphone: 01 42 39 02 55

Le jeudi 3 novembre à Rouen

Prise en charge du psoriasis et rhumatisme psoriasique en 2011 par le Dr DUVAL – MODESTE, dermatologue au CHU de ROUEN et un rhumatologue.

Lieu : CHU-Hôpitaux de ROUEN – Amphithéâtre LECAT – 1 rue de Germont 76031 Cedex. Horaire: de 19h00 à 21h00

Contact: Bénédicte Charles

Téléphone: 01 42 39 02 55

Le jeudi 3 novembre à Nîmes

Conférence/débat “Quoi de neuf sur le psoriasis en 2011 ?” animé par le Dr STOEBNER, dermatologue au CHU de Nîmes.

Lieu : hall 2-3, niveau-2 du CHU de Nîmes

Horaire: de 17h00 à 18h30

Contact: Bénédicte Charles

Téléphone: 01 42 39 02 55

Journées portes ouvertes

Le samedi 29 octobre 2011 : Journée mondiale du psoriasis et du rhumatisme psoriasique

Journée “Portes ouvertes” de l’APLCP, de 13h à 18h, au 53 rue Compans, Paris – 19ème.

– Maquillage médical et conseils en image.

– Quel est le bénéfice d’un soutien psychologique ?

– Apport de la sophrologie dans la gestion du stress et de la douleur.

– Prise en charge du psoriasis et du rhumatisme psoriasique en 2011.

Métro : Place des Fêtes (ligne 11 et 7 bis)

Contact : 01 42 39 02 55

Le jeudi 3 novembre à Nîmes

Stand d’information sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique au CHU de Nîmes

Lieu : hall Carémeau sud du CHU de Nîmes (Place du Pr R. Debré 30029 Nîmes)

Horaire : De 10h à 16h30

Contact : Bénédicte Charles

Téléphone : 01 42 39 02 55

Le jeudi 3 novembre à Bordeaux

Lieu : Stand d’accueil dans le hall d’entrée de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux

Horaire : De 9h à 17h

Contact : Anne Banvillet

Téléphone : 05 56 89 01 70 – 06 73 78 19 43

Le jeudi 3 novembre à Marseille

Pso dating Médecin/Patient de 15 minutes avec les dermatologues et rhumatologues de l’Hôpital Saint Joseph.

Lieu : Hôpital Saint Joseph

Contact: Bénédicte Charles

Téléphone: 01 42 39 02 55

Le Lundi 14 novembre au Puy en Velay

Stand d’information sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique

Lieu : hall d’entrée de l’hôpital Emile Roux du Puy en Velay

Horaire : De 10h à 16h30

Contact : Bénédicte Charles

Téléphone : 01 42 39 02 55

Le mardi 15 novembre à Paris

Stand d’information sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique dans le cadre de la journée des associations

Lieu : Hall d’accueil de l’hôpital Saint Louis, 75010 PARIS (métro ligne 11 : Goncourt)

Horaire : De 10h à 16h

Contact : Bénédicte Charles

Téléphone : 01 42 39 02 55

Mail: aplcp0975@orange.fr

Les samedi et dimanche 3 et 4 décembre à Dunkerque

Stand d’information dans le cadre du salon de la prévention “Cap sur la santé”

Lieu : Au Kursaal de Dunkerque

Horaire : De 9h à 18h le samedi 3 décembre

De 10h à 18h, le dimanche 4 décembre

Contact : Bénédicte Charles

Téléphone : 01 42 39 02 55

Mail: aplcp0975@orange.fr