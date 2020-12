Journée mondiale des personnes handicapées : L’Île-de-France mobilisée

Listen to this article Listen to this article





Journée mondiale des personnes handicapées : La ville de Paris et la région Île-de-France réaffirment leur engagement dans la prise en compte du handicap

Dans le cadre de la journée mondiale des personnes handicapées, la ville de Paris et la région Île-de-France rappellent leur soutien aux associations et aux professionnels du handicap et réaffirment leur volonté de rendre cette destination le plus accessible possible.

Une campagne d’information sur l’accessibilité des destinations Paris et Île-de-France

À partir de ce 3 décembre 2020, date de la journée mondiale des personnes handicapées, l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD), le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) et l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP) proposent diffusent une campagne d’information sur l’accessibilité des destinations Paris et Île-de-France avec un handicap. Concrètement, il s’agit d’une vidéo qui témoigne de l’accessibilité de ces destinations à travers leurs pages de réseaux sociaux et leurs sites Internet officiels.

« Aujourd’hui, le secteur du tourisme est profondément affecté par la pandémie de la Covid-19 et les pouvoirs publics ont mis en place des protocoles sanitaires et des plans ambitieux pour relancer l’activité, commentent les différents partenaires. Malgré ce contexte difficile, les professionnels, aux côtés du CRT et de l’OTCP, offriront toujours des activités adaptées et un accueil plus inclusif ».

Les acteurs culturels et touristiques mobilisés face au handicap et à la crise sanitaire

Ils soulignent également que « le confinement a insufflé une prise de conscience mondiale des restrictions de déplacements, d’accès aux établissements culturels, touristiques et de loisirs, à l’offre de médiation, auxquelles doivent faire face quotidiennement des personnes en situation de handicap ».

C’est pourquoi, en tant qu’acteurs du tourisme, ils ont souhaité faire preuve de réactivité pour répondre aux nouvelles demandes et attentes des visiteurs confinés, tout en démontrant leur capacité d’adaptation et d’innovation. Et ce à destination de tous les visiteurs, avec ou sans handicap.

En ce sens, de nombreuses actions ont été menées pour faire évoluer les structures et des outils de communication ont été mis en place pour faciliter l’organisation des séjours.

La promesse du respect des différences à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris

Alors que l’été 2024, date à laquelle Paris et l’Île-de-France accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques, approche à grand pas, la problématique de l’accessibilité prend une dimension encore plus large puisqu’il s’agira d’accueillir des milliers de sportifs et de visiteurs de tous profils, dont certains avec des besoins spécifiques. « Dans un monde que l’on espère post pandémique, les critères d’excellences qui furent et sont aujourd’hui ceux de la destination existeront toujours, mais ce sont les aspects de l’innovation, de la place donnée à l’humain et du respect des différences de chacun qui sera observé », ont déclaré les partenaires.

Des propos complétés par les précisions d’Eric Jeunemaître, Président du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France : « Paris Région est une destination ouverte à toutes et à tous. Le CRT plébiscite et envisage l’accessibilité comme l’opportunité d’assurer un accueil de qualité dans les lieux touristiques sous l’angle de la conception universelle qui offre un confort d’usage adapté à tous les publics : familles, jeunes, seniors, touristes avec bagages, personnes handicapées… Une stratégie et un enjeu axés sur la qualité de l’accueil de notre destination », a-t-il expliqué.

Pour Pierre Shapira, Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris : « Paris est l’une des villes qui accueille le plus de touristes au monde et parmi eux, ce sont plus de 2 millions de personnes, à besoins spécifiques, qui viennent chaque année découvrir ou redécouvrir la capitale. La destination se renouvelle et innove sans cesse afin de bien les accompagner à chaque étape de leur séjour et faciliter leurs déplacements. Nous nous devons de faire toujours plus pour faire de Paris une ville encore plus inclusive et être LA capitale de l’accessibilité universelle ».

Quant à ATD – Acteurs du Tourisme Durable – ses membres estiment qu’il ‘essentiel de rappeler qu’une destination touristique responsable, c’est aussi une destination inclusive qui met l’humain au cœur de ses valeurs ». Ils ajoutent : « Au sein d’Acteurs du Tourisme Durable, nous partageons l’idée que le tourisme doit être un droit pour tous, qui contribue à l’épanouissement individuel et collectif. À travers cette vidéo lancée à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, nous avons souhaité mettre en lumière l’engagement de Paris et de l’Ile-de-France, et espérons inspirer d’autres acteurs du tourisme, dans une logique de progrès collectif de notre secteur sur les questions d’accessibilité. »