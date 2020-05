Journée mondiale des MICI – Crohn et RCH : Témoignage d’Hélène Ngom

À l’occasion de la journée mondiale des MICI (Crohn et RCH) : Découvrez le témoignage de Hélène Ngom, championne d’escrime et malade de Crohn

Ce mardi 19 mai, nous célébrons la 10e Journée mondiale des MICI – maladies inflammatoires chroniques de l’intestin – à savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH).

En France, 250 000 personnes de tous les âges (20% de cas pédiatriques) sont atteintes de ces pathologies. 10 millions de personnes sont concernées dans le monde.

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin se manifestent notamment par l’inflammation de toute ou partie du tube digestif dans le cas de la maladie de Crohn, ou se focalisent sur le côlon et/ou le rectum dans le cas d’une RCH. En résulte pour ces deux pathologies dont on ne guérit pas, des épisodes de poussées (crises) avec diarrhées nombreuses et impérieuses (jusqu’à 20 par jour), des saignements dans les selles, de fortes douleurs abdominales, un amaigrissement et une extrême fatigue.

Maladies taboues et méconnues du grand public, elles sont qualifiées de handicaps « invisibles », et impactent lourdement la vie sociale et professionnelle des malades : isolement, repli sur soi, phobies alimentaires…

D’où l’importance de cette Journée mondiale du 19 mai, coordonnée en France par l’afa Crohn RCH, pour communiquer et sensibiliser le grand public sur les MICI et le quotidien des malades. Cette année en France, le “bouger” est à l’honneur avec le slogan “Crohn, RCH, bougeons plus vite que les maladies”.

A cette occasion, Hélène Ngom, championne d’escrime et malade de Crohn, brise le tabou et évoque le quotidien avec la maladie.

Voici son témoignage : https://youtu.be/h-cn9dHYzow

En raison du contexte, la Journée mondiale des MICI sera principalement virtuelle : les malades, les proches, les soignants, mais aussi des personnalités publiques sont invitées à partager une photo de soutien ou une chorégraphie imaginée par l’afa, avec des accessoires violets et le hashtag #WorldIBDday.

Découvrez ainsi la performance de Clémentine Célarié, amie de cœur de l’afa et solidaire de sa cause: https://youtu.be/RShPcWJ96qk

À noter que pour la Journée mondiale des MICI, certains monuments seront également illuminés en violet en solidarité avec les malades : les remparts de Vannes, la mairie de Reims, le musée des Beaux-Arts de Besançon…