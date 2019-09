Journée Mondiale des Maladies d’origine environnementale

Le 12 mai est la Journée Mondiale des maladies environnementales : Syndrome d’hypersensibilité chimique multiple (MCS) – Electrosensibilité (EHS) – Syndrome de fatigue chronique – Syndrome de Fibromyalgie – Syndrome d’intoxication aux métaux lourds. Les associations de malades de pathologies environnementales demandent à être enfin reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les personnes victimes d’hypersensibilité environnementale éprouvent habituellement une variété de symptômes invalidants allant des troubles neurologiques aux difficultés respiratoires et digestives en passant par des troubles immunologiques, dermatologiques, endocriniens, cardiovasculaires ou encore larmoiement et écoulement nasal, des maux de tête, de la fatigue…

L’hypersensibilité environnementale peut apparaître graduellement à la suite d’une exposition chronique à des concentrations même très faibles de produits chimiques (notamment syndrome des bâtiments malsains) ou encore se manifester soudainement après une exposition majeure (par exemple lors d’une catastrophe écologique ou d’un déversement de produits chimiques) et/ou en réponse aux rayonnements électromagnétiques présents dans notre vie quotidienne.

Cette affection peut être provoquée par des facteurs comme les moisissures, les pesticides, les solvants, les produits chimiques qui se dégagent des tapis ou des meubles, le mercure qui s’échappe des amalgames dentaires, et les phénomènes électromagnétiques, seuls ou combinés (source : rapport demandé par la Commission canadienne des droits de la personne – 2007).

Le 6 mai 2011, différentes associations européennes de malades se sont réunies à Würzburg en Allemagne afin de se fédérer et ainsi permettre une meilleure reconnaissance de ces syndromes au niveau européen.

Le 13 mai 2011, une délégation d’un regroupement international sur ce sujet sera reçue à l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) par le Dr María Neira, Directrice de Santé Publique et d’Environnement, pour une reconnaissance officielle par l’O.M.S. du Syndrome de l’Hypersensibilité Chimique Multiple et du Syndrome de l’Electrosensibilité, à l’instar du Syndrome de Fatigue Chronique et du Syndrome de Fibromyalgie répertoriés dans la classification internationale des maladies – ICD10 :

Selon Francesca R Orlando un des porte-paroles des associations de malades représentées le 13 mai (Vice Présidente de l’association italienne A.M.I.C.A) : « Actuellement les personnes avec MCS ou EHS sont traités de manière symptomatique puisque les médecins n’ont pas de formation en médecine environnementale, mais la preuve la plus indiscutable de l´origine environnementale de ces deux maladies est que si on évite les agents déclenchant – chimiques et EMF- les symptômes s’atténuent. La reconnaissance par l’OMS aidera à la recherche médicale dans ce domaine ».

« Cette reconnaissance permettra également une meilleure prise en charge des maladies au niveau national” ajoutent Catherine Lemasson et Marion Tayol, responsables de l’association française des hypersensibles chimiques : SOS- MCS.

Précisions de l’Appel pour la reconnaissance officielle par l’O.M.S. des maladies environnementales du 13 Mai 2011 :

– 26 pays, plus de 200 experts de santé environnementale, plus de 240 ONG, fondations et partenariats du domaine de la santé environnementale et de l’environnement ont rejoint ce regroupement international : http://www.asquifyde.es/noticia-detalle.aspx?noticia=1291

– le Réseau Environnement Santé et ses associations partenaires : Fibromyalgie France, Non au Mercure Dentaire, Robin des Toits, SOS M.C.S. sont signataires de cet appel.