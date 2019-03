Journée mondiale de la Trisomie 21 : Rendez-vous le 21 mars

La prochaine Journée mondiale de la Trisomie 21 sera organisée le 21 mars 2019.



À cette occasion, de nombreux événements seront organisés dans les pays des 5 continents, à commencer par la France. Toute personne souhaitant contribuer même un tout petit peu à cette journée est invitée à porter des chaussettes dépareillées.

Objectif : sensibiliser le grand public et les professionnels à la trisomie 21 à travers le dialogue, l’information et des animations ludiques ; et soutenir les malades et leurs proches en leur donnant un lieu de rassemblement et d’expression. Cette Journée Mondiale a été mise en place par l’AFRT, Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21, créée en 1990 pour soutenir la recherche et faire connaitre les avancées scientifiques et médicales sur la trisomie 21.

Pour consulter le programme complet de la journée, rendez-vous sur le site dédié : http://journeemondialetrisomie21.org/