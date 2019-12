Samedi 19 septembre 2009 aura lieu dans le monde entier la journée mondiale de la rétine, l’occasion de parler de vue et de vision. La rétine est l’une des parties essentielles de nos yeux qui peut être comparée à la pellicule pour l’appareil photographique. Mais la rétine est fragile, les affections génétiques ne lui font aucun cadeau et trois millions de personnes en France sont malvoyantes en raison d’une DMLA, dégénérescence maculaire, d’une rétinite, d’une maladie de Stargardt ou d’un syndrome d’Usher.

Ce problème de santé publique a été pris au sérieux voici 25 ans par l’association Retina France. En 1984, les personnes touchées ont décidé de se regrouper et de financer la recherche. Depuis les premières thérapies ont vu le jour et certaines affections sont guéries ou ralenties quand le dépistage est précoce. Pour cela il faut sensibiliser, informer et cette journée mondiale de la rétine est conduite par la fondation AMD Alliance dont le représentant en France est Retina France.

Partout dans le monde des actions originales se déroulent, au Japon de grands murs urbains sont décorés avec la grille d’Amsler pour tester sa vision.

Aux USA des porteurs de grille se déplaceront d’Etat à Etat et un jeu télévisé sera diffusé. Au Brésil des bénévoles expliqueront les dangers de l’exposition des yeux au soleil sur les plages. En Italie des dépliants seront offerts lors de rencontres de football.

Dans l’hexagone, Retina France met les bouchées doubles, un colloque Basse Vision aura lieu samedi matin à Paris au Silmo, salon international des lunetiers et métiers de l’optique, une réunion de chercheurs en ophtalmologie est programmée, un appel à projet vidéo est lancé, appel consultable sur le site d’AMD Alliance www.amdalliance.org, une certification “Opticien Basse Vision” vient d’être déposée et une distribution gratuite de grille d’Amsler est proposée à tous par Retina France.

Renseignements au numéro Azur 0 810 30 20 50 ou sur le site : www.retina.fr