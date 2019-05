Journée mondiale de la fibromyalgie : Rendez-vous du 11 au 14 mai

26e Journée mondiale de la fibromyalgie : Rendez-vous dans toute la France du 11 au 14 mai

À l’occasion de la 26e Journée Mondiale de la Fibromyalgie qui aura lieu le 12 mai 2019, de nombreux événements d’information et de sensibilisation auront lieu dans toutes les régions de France. Pour connaître la liste des différentes animations organisées, vous pouvez notamment consulter les sites : https://www.fibromyalgie-france.org

Tours

Parmi les différents événements organisés, celui de à Tours, où le CHU Bretonneau et l’association Fibromyalgie Agir Ensemble (F.A.E) organiseront le surlendemain, mardi 14 mai, une grande journée d’information et d’échanges autour d’un stand d’informations ouvert à tous et sans inscription préalable entre 10h et 16 h (dans le hall de B1A du CHU de Tours).

« La fibromyalgie est une maladie qui se caractérise par des douleurs diffuses chroniques et une hypersensibilisation centrale entraînant une très grande fatigue, précise l’association Fibromyalgie Agir Ensemble. Y sont associés des troubles du sommeil, paresthésies, colopathies, céphalées etc. Ce qui en fait une maladie complexe et souvent invalidante dont découle fréquemment une déficience cognitive. Les études démontrent qu’entre 2 % et 6 % de personnes en France touchées par la fibromyalgie, majoritairement des femmes. À ce jour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes ainsi que des personnes âgées sont également diagnostiqués ».

Pour plus d’infos sur cet événement, rendez-vous sur le site : https://fibro-ensemble.jimdo.com/

Saint-Paul-Lès-Dax

Autre événement à Saint-Paul-Lès-Dax, où l’association Fibromyalgie SOS, en partenariat avec les Thermes Adour de Dax vous invitent à une journée « portes ouvertes » sur la fibromyalgie et les bienfaits des cures thermales adaptées.

Samedi 11 mai 2019, au Sourcéo (salle Neptune)

355 rue du centre aéré

40190 Saint Paul les Dax.

Entrée libre et gratuite. Informations au 06 09 53 26 18

Les bénévoles de FibromyalgieSOS seront sur le stand de l’association pour vous renseigner, échanger, répondre à vos questions …Un concert clôturera la journée par la Chorale « entre 2 chants » dont fait partie une de nos bénévoles.