Journée mondiale contre le sida: toutes les manifestations de Rhône-Alpes sont en ligne !

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre 2010, le CRIPS Rhône-Alpes organise le recensement de toutes les manifestations organisées en Rhône-Alpes sur www.lecrips.net/journee-mondiale-sida/ Programme, lieux, horaires, partenaires : à destination du grand public, des professionnels et des médias, le site du CRIPS Rhône-Alpes permet à tous les organisateurs de signaler en ligne leur manifestation et d’être contactés directement. Le thème de la journée mondiale proposé par l’ONUSIDA est pour 2010 “Accès universel et droits de l’homme”.