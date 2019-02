La Journée mondiale des allergies aura lieu le 19 mars 2019 avec un chat en ligne exceptionnel

À l’occasion de la 13e Journée Française de les Allergies 2019, qui aura lieu mardi 19 mars 2019, l’association Asthme & Allergies et ses partenaires appellent chacun à se mobiliser pour agir mieux et plus vite face à l’asthme allergique. À noter que l’asthme touche plus de 4 millions de personnes et progresse constamment en France.

Dans 50% des cas chez l’adulte et 80% chez l’enfant, une origine allergique est retrouvée dans cette pathologie qui provoque plus de 200 000 journées d’hospitalisation et près de 1 000 décès chaque année. « Si l’asthme allergique est l’une des manifestations les plus sévères de l’allergie, il n’est plus admissible en 2019 que l’on ne recherche pas systématiquement l’origine allergique de l’asthme alors que des traitements efficaces, et bien sûr l’éviction, peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des patients », commente Marc Sapène, président de l’association Asthme & Allergies. Des propos complétés par ceux du professeur Jocelyne Just, allergologue et pédiatre à l’hôpital Trousseau, « un asthme allergique pris en charge trop tardivement peut provoquer une dégradation irréversible de la capacité respiratoire et handicaper durablement le quotidien ». En 20 ans, le nombre de personnes allergiques a doublé et l’OMS estime que 50 % de la population mondiale sera affectée par au moins une maladie allergique en 2050.



À vos claviers pour un chat exceptionnel : le 19 mars 2018, à l’occasion de la Journée Française de l’Allergie 2019, l’association Asthme & Allergies organisera un tchat exceptionnel de 13h00 à 19h00 qui permettra aux Français d’échanger en direct avec des spécialistes de l’allergie.

Pour plus d’infos : Rendez-vous sur le site de l’association (asthme-allergies.org) ou sur le site internet de Sciences et Avenir (sciencesetavenir.fr) qui relaie le tchat.