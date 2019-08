Journée « Mets tes baskets dans l’entreprise » pour ELA le 7 juin

En 2011, l’opération mise en place dans 14 entreprises et primée aux trophées Sporsora 2011 catégorie « engagement sociétal », avait été mise à l’honneur dans le cadre des rendez-vous green dating créés et animés parJulie Renauld en décembre dernier. A cette occasion, François-Henri Pinault, PDG du groupe PPR et Charles Lantieri, Directeur général délégué et Président de la Fondation FDJ avaient présenté, aux côtés de Guy Alba, Président fondateur d’ELA, les bienfaits d’une telle opération dans la cohésion interne des collaborateurs. Cette année, ELA amobilisé près de 5 fois plus de participants et entend par ce biais sensibiliser le monde de l’entreprise aux leucodystrophies et récolter des fonds pour financer la recherche et aider les familles dans leur quotidien. Partout en France les entreprises vont inciter leurs salariés à marcher pour ELA, sans pour autant modifier leur journée de travail. Quelques unes en profiteront pour organiser une opération spécifique. C’est le cas notamment de la Française des Jeux qui recevra la visite de Zinédine Zidane, parrain emblématique de l’association ELA, qui défiera les collaborateurs sur un concours de jongle. D’autres entreprises ont décidé de se rassembler et de participer à des animations collectives. Marche nordique, baby foot géant et autres activités ludiques et sportives seront ainsi organisées avenue Hoche devant le Parc Monceau, encadrées par des coaches athlé santé et des parrains d’ELA.

Le programme de la journée

10h : accueil de la presse dans les locaux de la Française des Jeux – animation « Défie Zizou aux jongles »

11h15 : point presse avenue Hoche – présentation du dispositif par Guy Alba, Président d’ELA, et Zinédine Zidane, en présence de Charles Lantieri, Président de la Fondation FDJ et d’Estelle, maman de Tristan atteint de leucodystrophie

12h-14h : animations avenue Hoche – ateliers ludiques et sportifs ouverts à toutes les entreprises del’avenue Hoche participant à l’événement : marche nordique, baby foot géant, remise en forme… en présence de Zinédine Zidane et de nombreux autres parrains d’ELA et animé par Claudia TagboLe principe de l’opération « Mets tes baskets dans l’entreprise »

Le 7 juin, après avoir été sensibilisés via un kit de communication fourni par ELA (vidéos, dépliants, affiches…), les collaborateurs qui le souhaitent sont équipés d’un podomètre et poursuivent leur journée de travail comme à leur habitude. En fin de journée le nombre de pas cumulés par tous les participants est converti en euros par l’entreprise qui verse la somme correspondante à l’association ELA (1 pas = 1 ct€). Certaines entreprises organisent des tempsforts, notamment sur le temps du midi : marches, courses, tournois sportifs, initiations…