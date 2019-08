Journée Métiers & Handicap Jobekia à Villeurbanne

Le mardi 25 mai prochain à l’Espace Double Mixte – Villeurbanne (69) -, les entreprises de tous secteurs d’activités et le public handicapé vont se rencontrer à l’occasion de la Journée Méti ers & Handicap, de 9h à 17h (entrée libre et gratuite). Journée destinée à rapprocher travailleurs handicapés et entreprises, la Journée Métiers & Handicap est une rencontre novatrice à taille humaine visant à faciliter l’échange entre le public handicapé, les professionnels de l’Emploi et les entreprises. Cette journée permet aux entreprises participantes derencontrer et de recruter leurs futurs collaborateurs. Pour les candidats en recherche d’emploi ou de formation, cette journée est l’occasion d’obtenir des réponses concrètes indispensables à la réalisati on de leur projet professionnel mais également de saisir de nombreuses opportunités en rencontrant directement des recruteurs et en découvrant de nouveaux métiers.



La Journée Métiers & Handicap propose au candidat d’emprunter une route au long de laquelle il trouvera des aires qui devront lui apporter les clés de sa réussite professionnelle :

Au programme:

– «Coaching»

Afin d’accompagner les candidats dans leurs recherches, des ateliers de rédaction de CV et de préparati on à l’entretien d’embauche seront proposés.

– «Informations & Orientation»

La réponse aux questions et aux attentes du public handicapé par des professionnels (L’ADAPT, Cap Emploi,…). Jobekia souhaite proposer aux personnes handicapées autant de solutions adaptées qu’il existe de situations différentes.

– «Formation/Alternance»

Susciter des vocations, c’est aussi orienter. Pour leur apporter des réponses concrètes, des écoles et centres de formation participeront à cette journée. Un point d’honneur sera donné à la formation en alternance qui est sans conteste une solution d’insertion professionnelle dans de nombreux domaines.

– «Conférences»

Conseils et informations utiles seront aussi présentés tout au long des différentes conférences qui rythmeront la journée.

– «Le Café des Métiers»

Afin de sensibiliser les candidats aux différents métiers des entreprises, un espace convivial aux allures de café sera créé. Par tranche de 15 minutes, des entreprises volontaires viendront tour à tour présenter leurs différents métiers.

– «Emploi»

Interpellés par de nouvelles opportunités, les candidats pourront entrer dans l’espace emploi et présenter leur CV aux entreprises de leur choix. Une vingtaine d’entreprises est att endue.

Pour bien préparer cett e journée, les candidats sont invités à consulter le site Internet www.jobekia.com/salon et notamment la liste des entreprises parti cipantes et des postes qu’elles ont à pourvoir.

Mardi 25 mai 2010 de 9h à 17h

Espace Double Mixte – Campus de La Doua – VILLEURBANNE

Accessibilité des personnes sourdes ou malentendantes: Venez découvrir en exclusivité le service TADEO, Visio-interprétation en Langue des Signes Française et sous-titrage en direct.