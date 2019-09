Journée internationale des personnes handicapées: l’UFSBD se penche sur la santé bucco dentaire des personnes handicapées

À l’occasion de la Journée internationale des Personnes Handicapées qui a lieu le 3 décembre de chaque année, l’Union Française des Soins Bucco-Dentaires (UFSBD) interpelle les particuliers et pouvoirs publics sur la question de la santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap.

Personnes en situation de handicap :

Qui se préoccupe de leur santé bucco-dentaire ?

Selon les derniers chiffres de l’Insee, en 2011, 9,6 millions de personnes sont en situation de handicap en France et nous continuons de constater l’exclusion de ces dernières des soins ordinaires non liés à leur pathologie.

Pourtant la prévention fonctionne, et notamment la prévention bucco -dentaire, indispensable pour prévoir certaines pathologies et les prendre en charge au plus tôt. Les chirurgiens-dentistes, comme

d’autres spécialistes, ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prise en charge des patients handicapés en lien avec l’hôpital, le médico-social et le social.

Une part importante de la population handicapée souffre de pathologies infectieuses, carieuses

et/ou parodontales, pathologies « classiques » exacerbées par une prévention et une prise en charge non optimisées.

Fort de ce constat, l’UFSBD mène au niveau national des actions concrètes sur le terrain au travers de journées de formation destinées aux encadrants en centres pour personnes en situation de

handicap, formations jumelées ou non avec des dépistages pour les résidents. Les formations

proposées par l’UFSBD s’inscrivent dans le projet médical d’établissement et permettent de développer les connaissances et les compétences du personnel soignant dans le domaine de la santé bucco-dentaire, et d’améliorer la prise en charge et l’organisation de l’hygiène bucco-dento-prothétique des résidents, avec comme bénéfice immédiat une meilleure acceptation des soins y compris de la part de patients très opposants et de fait une meilleure efficacité.

La prévention fonctionne, notamment la prévention bucco-dentaire

Plus qu’une action ponctuelle, l’UFSBD aide à mettre en place un véritable projet d’établissement avec des protocoles adaptés à chaque personne et une culture bucco-dentaire forte.

Demain, l’UFSBD veut agir au plus près des personnes handicapées à domicile et noue actuellement des partenariats d’actions pour répondre à cet objectif de « santé pour tous ».

Parallèlement, l’UFSBD forme et informe les praticiens, tout au long de l’année, afin que la

« rencontre » en cabinet de ville soit possible, et que le milieu ordinaire puisse prendre en charge le soin des personnes en situation de handicap dans des conditions optimales.

Persuadée qu’il n’y a pas de bonne santé globale sans bonne santé bucco-dentaire, l’UFSBD milite pour que son action soit inscrite au cœur du Parcours Santé des plus fragiles.

Retrouvez nos recommandations suite à notre colloque de santé publique du 11 octobre 2013

« Prévention et accès aux soins : quelle santé pour les personnes en situation de handicap ? »

