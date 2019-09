Journée Handi’chiens

Pour la première fois depuis la création d’Handi’Chiens voici 20 ans, les Centres d’Education de Chiens d’Assistance Handi’Chiens de Lyon, de Bretagne et du Val de Loire ouvriront leurs portes le même jour, le samedi 29 mai, pour faire découvrir aux personnes handicapées, aux associations, aux médecins, aux professions paramédicales et au grand public, l’action d’HANDI’CHIENS au service des personnes handicapées moteur. Mettre la complicité qui unit l’Homme et le Chien au service de l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap moteur : telle est la vocation d’Handi’Chiens, Association Nationale d’Education de Chiens d’Assistance pour Personnes Handicapées.

Des démonstrations de chiens d’assistance, des rencontres avec des personnes handicapées et leurs chiens, avec les éducateurs spécialisés mais aussi avec des bénévoles et des familles d’accueil qui témoigneront de leur engagement aux côtés d’Handi’Chiens, permettront à chacun de comprendre l’exceptionnel apport d’un chien d’assistance à un adulte ou un enfant privé de mobilité et à son entourage.

Handi’Chiens a besoin du soutien de tous pour poursuivre sa mission et pour que ses chiens d’assistance continuent d’apporter autonomie et joie aux personnes qui en ont besoin. Chaque chien remis représente un coût de 13 000€ pour l’association. Bien que les chiens d’assistance aient été reconnus officiellement, en 2005, « comme une aide à la vie autonome et à l’intégration dans le milieu ordinaire », Handi’Chiens ne bénéficie à ce jour d’aucune subvention de l’Etat. Les subventions accordées par les collectivités locales, en particulier par le Conseil Général de Loir et Cher, ont représenté en 2009 un peu plus de 10% des recettes totales de l’association. Pour mener à bien sa mission, Handi’Chiens n’a donc d’autres choix que de compter sur la générosité du grand public, d’entreprises, de Fondations, de Clubs Service et d’organisations telles que l’AFM (Association Française contre les Myopathies) qui l’accompagnent depuis 1992. Handi’Chiens bénéficie aussi de l’aide de la Mairie de Paris, qui soutient depuis plusieurs années ses initiatives.

Samedi 29 mai 2010 ‐ 10h00 à 18h00

HANDI’CHIENS LYON

HANDI’CHIENS BRETAGNE

ZA du Pont Camet 22800 SAINT BRANDAN Tél. : 02 96 58 18 40 handichiens.bretagne@wanadoo.fr

HANDI’CHIENS VINEUIL

Lieu dit « Les Luquelles » 41350 VINEUIL Tél. :02 54 42 02 72 handichiens.vineuil@wanadoo.fr

649 avenue Bourgelat 69280 MARCY L ‘ETOILE Tél. : 04 78 87 63 93 handichiens.lyon@wanadoo.fr