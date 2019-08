Journée Européenne de la Dépression: des actions et un concert à la Madeleine

Le jeudi 8 Octobre 2009, dans le cadre de la Journée Européenne de la Dépression, l’Association France-Dépression organise un concert de gospel dans la prestigieuse Eglise de la Madeleine !



Ce concert, avec libre participation, débutera à 19h30 le jeudi 8 Octobre 2009 et réunira plusieurs célèbres groupes de gospel. Il clôturera de façon festive cette journée d’information grand public sur la dépression. La Journée Européenne de la Dépression a été créée en 2003 par

l’organisation non gouvernementale « European Depression Association » co-fondée par l’Association France-Dépression, dont le siège est situé à

Bruxelles. Cette manifestation nationale est organisée en France par l’Association France-Dépression créée en 1992 à l’initiative d’un groupe composé de patients, de membres de leur famille et de leur entourage ainsi que de professionnels de la santé. Depuis, l’Association est devenue un

acteur essentiel pour la promotion de la santé mentale en France et en Europe. Les principaux objectifs de cette journée sont de lutter contre les a priori, et d’intensifier les efforts d’information au public.

Le déroulement de la Journée du 8 Octobre 2009 à Paris



– Diffusion massive de dépliants d’information, avec banderoles, affiches, brochures …

– Stands d’information des Associations Partenaires : Advocacy France, EAAD (Alliance Européenne contre la dépression), Maison des Usagers du CH Sainte-Anne, PHARE, PREPSY, SOS Dépression et UNAFAM

– Exposition photo « des hauts et des bas » sur les thèmes des troubles de l’humeur

– Concert de gospel à 19h30 à la Madeleine

– Tout au long de la journée – Animations, mimes, musiciens …

Association Française contre la Dépression et la Maladie Maniaco-Dépressive CPE

4, rue Vigée Lebrun 75015 PARIS Tel : 01 40 61 05 66

E-mail : info@france-depression.org

Site Web : www.france-depression.org