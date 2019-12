Journée Emploi Stage pour les étudiants et les jeunes diplômés en situation de handicap

Mardi 13 mars, l’AFIJ Ile de France organise la 19ème édition de la « JOURNEE EMPLOI STAGE HANDICAP » à Paris.

L’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés (AFIJ) mobilise et informe les étudiants et jeunes diplômés, en situation de handicap, de niveau Bac jusqu’au doctorat en recherche d’un stage, d’un contrat d’alternance ou d’un premier emploi. Elle les oriente sur les pistes d’accès à l’emploi en les mettant en contact avec des partenaires et des recruteurs. Elle propose également des accompagnements individuels vers l’accès à l’emploi, les contrats d’alternance ou les stages.

Dans ce cadre, l’AFIJ Ile de France organise la 19ème édition de la « Journée Emploi Stage Handicap » qui aura lieu :

Le mardi 13 mars 2012

à la Mairie du 15ème arrondissement

31, rue Peclet

75015 Paris

de 14h à 17h30









Lors de cette journée, organisée dans le cadre de l’action menée avec le soutien de l’AGEFIPH, de la Mairie de Paris, de la Mairie du 6ème arrondissement et du FSE Ile-de-France, l’AFIJ propose :

>> Un point d’accueil et d’information animé par l’AFIJ pour présenter tous ses services de préparation à l’insertion professionnelle,

>> Des entretiens individuels de bilan de situation pour les jeunes.

>>> Des stands pour s'informer et trouver des opportunités auprès :





– Des entreprises partenaires : Accor, Aéroports de Paris, Banque Populaire Rives de Paris, BPCE, Cap Gemini France, CEA, Coface, CSA, Fondation de France, Generali, G-fit, Go Sport, Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, HP, IBM, Kelly Services, Manpower, Siemens, SPIE Ile-de-France Nord-Ouest…

– Des partenaires du travail : Cap Emploi, MDPH …

Entrée Libre et gratuite – Inscription conseillée contactez paris@afij.org