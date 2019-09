Journée du sommeil le 19 mars : bien dormir après 50 ans

“Quand le sommeil prend de l’âge”, sera le thème de la Journée du sommeil organisée par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV). Elle aura lieu le 19 mars prochain. Au programme : un état des lieux du sommeil des plus de 50 ans, avec notamment une enquête nationale.

Car après 50 ans, certains changements physiologiques s’opèrent :

– réduction du temps total de sommeil la nuit (sommeil lent profond et paradoxal) ;

– allongement du délai d’endormissement ;

– difficulté de maintien du sommeil et de l’éveil ;

– augmentation de la fréquence et allongement des périodes d’éveils nocturnes ;

– répartition différente du besoin de sommeil sur 24h ;

– augmentation de la fréquence des siestes ;

– fréquence des avances de phase : le coucher se fait plus tôt, la quantité de sommeil nécessaire est donc obtenue plus tôt, ainsi le réveil est plus précoce. (Ce phénomène est souvent confondu avec une insomnie).

Le sommeil se fragilise naturellement en vieillissant. C’est à partir de la cinquantaine que les pathologies du sommeil sont plus fréquentes rappelle l’INVS comme les insomnies ou le syndrome d’apnées du sommeil, avec un retentissement important sur l’état de santé général et le bien-être de l’individu.

A l’occasion de la Journée, des centres du sommeil ou structures spécialisées ouvrent leurs portes, avec la participation d’associations de malades et d’éducation pour la santé, pour accueillir, informer et sensibiliser le public sur les troubles et l’hygiène du sommeil.

Renseignements sur: www.institut-sommeil-vigilance.org