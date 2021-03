Sommeil : Une journée dédiée pour faire le plein de conseils

Ecouter article Ecouter article





Journée du sommeil : Des conseils pour bien dormir

Vous aider à préserver votre sommeil tout en restant en bonne santé : C’est le but principal de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV). Celui-ci organisera avec ses différents partenaires la journée du sommeil le vendredi 19 mars 2021.

Effectivement, de plus en plus de Français se plaignent, depuis le deuxième confinement, de fortes dégradations dans la qualité de leurs nuits ainsi que de difficultés dans la gestion de leur santé. Si c’est votre cas et que vous souhaitez y remédier, cette journée est faite pour vous !

Des animations en ligne et en présentiel pour s’informer

À cette occasion, des événements gratuits et accessibles à tous seront organisés en ligne mais aussi dans toute la France. Au programme : portes ouvertes, conférences, animations, ateliers et rencontres, en ligne ou en présentiel. Autant d’actions qui vous permettront d’obtenir des recommandations pour adapter votre façon de dormir dans cette période particulière.

Par ailleurs, une enquête de l’INSV, réalisée par OpinionWay, apportera un éclairage sur les habitudes des Français à l’issue du deuxième confinement et en comparaison avec une période normale. L’enquête s’attachera également aux caractéristiques de vie qui ont une forte incidence sur la manière de dormir des Français, tel que l’usage des écrans, la durée d’exposition à la lumière, l’activité physique, le lieu de vie et les variations de poids.

Pour consulter le programme virtuel de la journée rendez-vous ici : https://institut-sommeil-vigilance.org/programme-virtuel-21e-journee-du-sommeil/

Pour découvrir la liste des différentes actions organisées en France, consultez la carte : https://institut-sommeil-vigilance.org/programme-journee-du-sommeil/

Si vous souhaitez obtenir plus de conseils pour mieux dormir, vous pouvez également vous rendre sur le site de l’INSV : https://institut-sommeil-vigilance.org

Robin Hubert