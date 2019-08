Le 18 décembre, la station de Sainte Foy Tarentaise s’engage dans la cause du don d’organes ! Après avoir accueilli en 2009 les Jeux Nationaux d’Hiver des Transplantés et Dialysés et en 2010 les Jeux Mondiaux des Transplantés, elle organise cette année une Journée pour le don d’organes. Le 18 décembre, jour de l’ouverture du domaine skiable, sur chaque forfait acheté, la moitié sera reversée à l’association Trans-Forme qui plaide la cause du don d’organes. Forfait à 15 € au lieu de 26 €.