Journée Diversité & Égalité Grand Lyon 2010

L’association DATING EMPLOI ZERO DISCRIMINATION (DEZD) partenaire local de la Charte de la Diversité en lien direct avec le Secrétariat Général de la “Charte de la Diversité”, membre du Comité de la “Charte de Lutte contre les Discriminations et pour l’égalité de traitement” initiée par le Conseil Régional Rhône Alpes. Cette association a contribué activement à l’élaboration de le Charte pour l’égalité. Aujourd’hui elle intervient pour promouvoir la lutte contre les discriminations et l’égalité de traitement : âge, patronyme à consonance étrangère, sexe, lieu de résidence, handicap, etc.

Elle organise notamment des journées de sensibilisation et d’échanges de pratiques intra ou inter entreprises sur les risques de discriminations et la gestion de la diversité (recrutement ; intégration dans l’entreprise ; évolution). Elle contribue aussi à la création d’événements “diversité, égalité” pour favoriser le contact direct, la mise en réseau et l’apport des solutions concrètes et réactives pour les chercheurs d’emploi et les entreprises. C’est ‘exemple de cette journée du 30 septembre.

Une société toujours discriminante

Aujourd’hui, 1 jeune français de 18 ans sur 5 a un parent immigré. La diversité est une réalité de masse dans cette génération (extrait Figaro du 30 mars 2010). Les femmes ont un salaire de 25 à 30% inférieur malgré le fait qu’elles soient plus diplômées que les hommes. Et il est très délicat pour une personne d’afficher la reconnaissance de son handicap pour accéder à l’emploi. Il est temps de changer de stéréotypes, non ?

C’est pourquoi avec nos adhérents actifs – Manpower, Randstat, Kelly Services- il nous est apparu évident de prendre le risque d’initier, créer, organiser « une journée Diversité & Egalité – Grand Lyon – 30 septembre 2010» « La diversité c’est gagnant ! » qui soit une action concrète de mise en réseaux, relayé par les médias pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité et l’égalité de traitement à l’accès à l’emploi/formation.

Cette journée a pour marraine Farida Boudaoud vice présidente lutte contre les discriminations du Conseil Régional Rhône Alpes ainsi que les vices présidents Economie et attractivité du Grand Lyon qui signera, en ouverture de cette journée, la Charte de la Diversité.

Une conférence de presse « questions, réponses » sera organisé entre les journalistes des medias économiques et grand public et les entreprises, partenaires de cette opération

Alors dirigeants, managers, recruteurs n’hésitez pas…

Une plate-forme Internet

www.emploizerodiscrimination.com pour rendre visible et faire écho à la démarche “diversité “égalité “Lutte contre les discriminations’ des entreprises, associations et des partenaires impliqués.

La diversité c’est gagnant ! Jeudi 30 septembre 2010

Maison des Associations 28, rue Denfert-Rochereau – Lyon 69004 –

Tél. 06 31 72 56 93