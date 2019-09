Journée d’information “Les Tactiles et Moi” le 3 décembre

L’Association Valentin Haüy et l’association Handicapzéro vous invitent à faire le point sur les solutions tactiles accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, le 3 décembre 2011 de 9:00 à 17:00, au 5 rue Duroc Paris 7ème (entrée libre).

Tactiles… vous avez dit Tactiles ?

Le tactile est à la mode… un peu trop même parfois. Ces écrans sont omniprésents : dans la rue, le métro, la presse, à la télévision…

Les écrans tactiles ont pris une telle place dans notre vie de tous les jours, que l’on est amené aussi à se poser des questions sur celles et ceux qui ne peuvent pas en profiter.

En effet, qu’en est-il de l’accessibilité de ces appareils aux personnes aveugles ou malvoyantes ? Comment font-elles pour les faire fonctionner alors que l’essentiel de toute surface tactile : un téléphone, une tablette de lecture ou une borne d’information, ne peut être appréhendé sans la vue ?

Quel avenir est réservé au développement de solutions accessibles aux déficients visuels ? L’information est-elle suffisante dans ce domaine tant auprès des professionnels que des personnes déficientes visuelles ?

C’est pourquoi l’Association Valentin Haüy (AVH) et l’association Handicapzéro ont décidé d’organiser une journée de rencontre avec des professionnels du secteur, et d’échange entre utilisateurs, où l’on pourra tester et “toucher ” les matériels avec les conseils de spécialistes.

Accès : au 5 rue Duroc – Paris 7ème – Métro : Duroc – Bus : 28, 39, 70, 89, 92.

Programme détaillé de cette journée :

9:30.

Accueil des participants, ouverture de l’espace exposition.

10:00 – 10:30.

Table ronde :

“Tactiles : quel bouleversement du paysage et quelles questions pour les déficients visuels ?” animée par la journaliste Ouiza Ouyed, avec Philippe Paugam (Vice Président AVH), Olga Faure-Olory (Chargée des partenariats Handicapzéro), Fernando Pinto da Silva du Centre d’Evaluation et de Recherche sur les Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants (AVH –CERTAM).

10:30 – 10:45.

Échanges avec la salle, les attentes, les pistes…

10:45 – 11:00.

Pause, visite libre de l’espace exposition.

11:00 – 12:00.

Table ronde institutionnelle : “Enjeux des Tactiles : comment construire ensemble les conditions d’une réponse adaptée au handicap visuel ? “, animée par l’AVH, Handicapzéro, le Groupement des Industries des technologies de l’information et de la communication (GITEP), l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) et des industriels de l’accessibilité.

12:00 – 12:30.

Échanges avec la salle, reprise des attentes formulées à la fin de la 1ère Table ronde.

12:30-14:00

Pause déjeuner libre.

14:15 – 14:30.

Introduction de l’après midi par Philippe Paugam, synthèse des débats de la matinée.

14:30 – 15:15.

Table ronde institutionnelle : “Enjeux des Tactiles : comment construire ensemble les conditions d’une réponse adaptée au handicap visuel ? “, animée par l’AVH, Handicapzéro, le GITEP, l’ARCEP et des industriels de l’accessibilité.

15:15 – 15:45.

Débat : “Comment utiliser les nouveaux matériels tactiles quand on ne voit pas ? “, avec des spécialistes de la technologie et de l’accessibilité, des utilisateurs déficients visuels, des industriels… animé et modéré par Ouiza Ouyed.

15:45 – 16:45.

Table ronde : “Utilisateurs et usages, qui se débrouille vraiment avec le tactile ? Quels sont les nouveaux apprentissages nécessaires ? ” (lecteurs d’écran, claviers, gestuelles, reconnaissance vocale…), animée par Fernando Pinto da Silva.

16:45 – 17:00.

Conclusion de la journée.