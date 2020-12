Journée des Dys du Rhône, plus de 2600 personnes présentes

Listen to this article Listen to this article





La journée des Dys du 7 octobre a connu un véritable succès

Samedi 7 octobre plus de 2600 personnes se sont retrouvées à l’Hôtel de Région de Lyon pour mieux comprendre ce qui se cache sous les termes de troubles dys : Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Dyscalculie, accompagnés ou non de Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) et de Haut Potentiel Intellectuel (HPI) et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la vie de plus de 10% de la population.

Cette manifestation gratuite, portée par les bénévoles de l’association Dystinguons Nous a rassemblé toutes les personnes qui souhaitent faire avancer et reconnaître la cause des enfants et des adultes atteints de ces troubles cognitifs spécifiques.

Dystinguons Nous est fière d’avoir réuni autour des troubles dys Madame Marie-Hélène LECENNE, Directrice de l’autonomie à l’ARS Auvergne Rhône Alpes, Madame Nathalieb GROH, Présidente de la Fédération Française des Dys (FFDys), Madame Sandrine CHAIX, Conseillère Régionale déléguée au handicap, Madame Brigitte THORIN, Déléguée ministérielle à l’accessibilité, Madame Françoise MOULIN CIVIL, Rectrice de l’académie de Lyon accompagnée de Monsieur Guy CHARLOT, Dasen du Rhône, Mesdames Nicole PHILIBERT et Christine PICHON Coprésidentes de Dystinguons Nous

Le matin Sandrine CHAIX, a présenté le livre blanc réalisé par la Région Auvergne-Rhone Alpes sur les troubles dys.

Toute la journée : des conférences et plus de 50 stands : Associations de familles, Education Nationale et Université de Lyon, Direction Régionale de l’Agriculture et MFR, Chambres Consulaires Régionales, MDMPH, chercheurs de l’INSERM et du CNRS, Centre de référence des HCL, Réseau de soins…..

Le livret « Je suis dys et alors !? » a été distribué à tous les participants. Pour l’obtenir, il suffit de passer un mail à Dystinguons Nous

Quelques témoignages à retrouver sur Facebook :

«Merci pour cette journée. Des témoignages émouvants mais plein d’espoir pour nos enfants. Des intervenants proches de leur public venu chercher des solutions mais surtout du réconfort… »

« Nous repartons reboosté, prêts à nous battre encore et encore pour nos enfants… »

« Je suis débordante d’émotions, j’ai rencontré mes “semblables”, des adultes qui vivent différemment. J’ai été accueillie à bras ouverts »