Journée des dys : Des animations à Lyon, Paris et dans toute la France

En ce samedi 9 octobre a lieu la Journée nationale des dys 2021. Au programme, des actions d’information et de sensibilisation dans toute la France à destination de tous les publics : particuliers, professionnels, enfants, familles, jeunes…

Selon les dernières estimations, les troubles dys concerneraient plus de 7 millions de personnes en France. Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, troubles d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)… Bien que la situation s’améliore au fil des années, les troubles dys restent encore trop méconnus du grand public, avec comme conséquence première des préjugés qui perdurent et qui compliquent encore plus le quotidien des personnes directement concernées. D’où l’intérêt de la Journée nationale des Dys, qui se déroule ce samedi 9 octobre.

Des difficultés quotidiennes et des préjugés qui persistent

En parallèle, ces dernières, quel que soit leur âge – car contrairement aux idées reçues, les troubles dys ne touchent pas que les enfants – n’ont toujours accès aux informations et aux différentes solutions de soutien qui pourraient les aider à surmonter leurs difficultés dans la vie de tous les jours. D’autre part, l’identification de ces troubles dys – même si elle progresse – reste toujours problématique dans de nombreuses situations où le diagnostic survient tardivement. En cause notamment, le manque d’information sur le sujet de nombreux professionnels qui travaillent avec des enfants ou de jeunes adultes.

Ce sont toutes ces raisons qui font de la Journée nationale des dys un événement incontournable et indispensable en matière de sensibilisation du grand public et de soutien à l’ensemble des familles et professionnels touchés par ce sujet.

Ainsi, tout au long de la journée du samedi 9 octobre, de nombreuses animations seront organisées dans toute la France et notamment à Paris et Lyon, villes pour lesquelles vous trouverez un programme plus détaillé ci-dessous. Pour les habitants des autres villes, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des acteurs locaux (mairie, office de tourisme…) de votre commune pour savoir si des événements sont organisés.

La Journée des dys du Rhône à Lyon

15ème Journée Nationale des Dys du Rhône Hôtel de Région – Lyon 2 Confluence

L’association Dystinguons-Nous organise la Journée Nationale des Dys du Rhône 2021 avec le soutien et la participation active du Conseil Régional, des scientifiques, médecins, rééducateurs hospitaliers et libéraux, institutions et associations.

Samedi 9 octobre 2021 de 9h à 17h

Hôtel de Région – 1 esplanade François Mitterrand – 69002 Lyon

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Pass Sanitaire et port du masque obligatoire.

Portée par des bénévoles, cette manifestation rassemble près de 2.500 visiteurs. Son Objectif : Apporter à la société une meilleure connaissance des troubles Dys et des situations de handicap qui en découlent.

Ce que vous pourrez découvrir le 9 octobre :

– Ouverture de la journée avec Sandrine CHAIX, Vice-Présidente à la Région Auvergne Rhône Alpes, déléguée à l’Action Sociale et au Handicap, Pascal BLANCHARD, Président de la MDMPH et Vice-Président de la Métropole, chargé de la Santé, des Personnes Agées et personnes en situation de Handicap, et DYStinguons-Nous, Association organisatrice de l’événement”.

– Parce que les Dys ont du talent, présentation du projet « InDYSpensable » et de « la Pépinière des Talents » par le MEDEF Auvergne Rhône Alpes, le Pôle Emploi et la Directrice de la Pépinière des Talents

– « Les Dys et la scolarité » par Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de Lyon, Présidente de la Commission Tutelle et Handicap Scolarité du Barreau de Lyon

– Présentation des différents troubles : par les associations de familles 1.2.3. Dys, Apedys Rhône, Avenir Dysphasie Rhône, HyperSupers et ACEP HP

– « Parole libre aux adolescents » avec le Docteur Olivier REVOL pédopsychiatre, chef du Service de psychopathologie du développement de l’enfant et de l’adolescent aux Hospices Civils de Lyon

– Ainsi que différentes conférences thématiques et de nombreux stands.

– Clôture de la journée avec Sandrine CHAIX, Olivier REVOL et DYStinguons-Nous.

Et aussi, tout au long de la journée :

– Découvrir les dernières recherches et avancées scientifiques grâce aux chercheurs.

– Obtenir des renseignements sur les parcours de santé, scolaires et professionnels.

– Trouver du soutien auprès des associations et de la permanence juridique du barreau de Lyon.

– Repérer des outils, matériel, méthodes pour accompagner la personne Dys dans sa vie de tous les jours.

– Partager et échanger.

Plus d’informations sur : https://journee-nationale-des-dys-rhone.com/

La Journée des dys à Paris

La 15e Journée Nationale des Dys sera organisée au Campus Ynov (accès libre), le samedi 9 octobre 2021 à Nanterre.

9h Accueil / ouverture par une personnalité

9h15 Les troubles Dys au sein des troubles neurodéveloppementaux (TND): état des lieux en 2021 par la Société Francophone des Troubles des Apprentissages et du Langage (SoFTAL).

Situations de TND : le DSM-5, ses forces et ses faiblesses

Dr Alain Pouhet, médecin MPR, formateur en neuropsychologie infantile

Les troubles spécifiques du langage oral (TDL – Dysphasies) en 2021

Dr Lesley Suiro, neuropédiatre, CRTLA Amiens

Le Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) en 2021

Pr Mario Speranza, pédopsychiatre à l’hôpital et Université de Versailles

Dyspraxies – Trouble du Développement de la Coordination (TDC) : expressions multiples d’un trouble du développement moteur.

Dr Sibylle Gonzalez, médecin neurologue, CRTLA-Service de rééducation pédiatrique-Hospices Civils de Lyon

Contribution de la neuro-imagerie cérébrale à la compréhension des troubles du neurodéveloppement : un état des lieux

Dr Michel Habib, neurologue CHU Marseille

11h • Pause

11h20 • La recherche et les troubles “Dys” en France : politique scientifique, ressources humaines et conséquences scientifiques

Professeur Edouard Gentaz, Université de Genève – Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

11h50 • Extension jusqu’à 12 ans du dispositif de repérage précoce

Lorna Colclough, Responsable de projet – diagnostic et intervention précoce

José Puig, Chargé de mission « École inclusive » Délégation interministérielle pour l’autisme et les troubles du neurodéveloppement

12h30 • Pause déjeuner

Reprise 14h30

Après-Midi : le parcours scolaire des Dys et les Dys adultes

14h30 • Accompagner les élèves Dys, c’est possible !

Isabelle Ducos-Filippi, Professeure de lettres classiques, enseignante spécialisée et formatrice dans l’académie de Créteil

15h • Présentation du projet LéA (lieu Education application) : les conditions d’accompagnement des Dys pour la prise en charge des aides techniques au lycée

Laetitia Branciard, Chercheuse, spécialiste de l’accessibilité numérique, vice-présidente de la FFDys

15h30 • La fondation Boulanger s’engage auprès des Dys et lance son premier appel à projet

Nadège Delmotte

15h45 • Pause

16h • Les besoins des adultes “Dys” à travers les Prestations d’Appui Spécifiques pour la formation professionnelle et l’emploi

Cécile Péguin (ASEI)

16h30 • Aménagement du poste de travail en entreprises (Dyspraxies/TDC)

Cécilia Galbiati et Nicolas Biard, ergothérapeutes, Association Nationale Française des Ergothérapeutes (ANFE).

17h • Clôture par une personnalité

—

Ateliers dans un petit amphi :

MATIN :

10h00 • Les dys et le haut potentiel

10h30 • Techniques de fluence pour parents d’enfants en difficulté de lecture – Henri Zeller, fondateur du projet Bilbo.

11h20 • Présentation du logiciel Adele-Team qui propose une assistance à la lecture et à la rédaction de textes.

11h50 • Présentation du protocole de recherche du jeu MILA – L’outil de rééducation pour les troubles de l’apprentissage

APRES-MIDI

Dessiner les troubles Dys avec Arnaud Tetelin

Pratique : 15e Journée Nationale des Dys à Paris

PARIS • Samedi 9 octobre 2021 – Campus Ynov • 12 rue Anatole France 92000 Nanterre. À deux pas de l’arrêt Nanterre-Université • RER ligne A • Transilien ligne J-L. À 15 minutes du centre de Paris.

Plus d’infos sur : https://www.ffdys.com/15e-journee-nationale-des-dys-troubles-neurodeveloppementaux-et-besoins-specifiques-des-dys