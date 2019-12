Journée des activités physiques adaptées 2011

Cette journée se déroule le jeudi 14 avril, les inscriptions sont jusqu’au 9 avril et jusqu’au 4 avril pour le repas sur le site de la sfp-apa (www.sfp-apa.fr).

La formation Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), spécialité Activités Physiques Adaptées (APA), de niveau Licence (bac +3), Master (bac +5), et Doctorat (Bac +8) existe depuis plus de 30 ans. Elle consiste à doter les étudiants de connaissances scientifiques et technologiques, leur permettant de concevoir et mettre en oeuvre des programmes individuels ou collectifs d’activité physique pour la santé, l’autonomie et/ou la participation sociale, pour des publics malades chroniques, en situation de handicap ou vieillissants.

Comme chaque année depuis 2002, les étudiants de Master 2 « Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées » (M2 RAPA) et le Département de Formation APA organisent une journée des APA (JAPA) sur un thème d’actualité. Pour sa 9ème édition, la Mutualité Française et la CAMIEG sont partenaires d’un évènement qui s’inscrit dans les Journées des Métiers de l’UFR STAPS.

Cette journée propose des lieux d’échanges et de partages sous forme de tables rondes, d’ateliers et de stands et s’intitule : « Education Thérapeutique et Métiers en APA ? »

Objectifs de la journée

– Positionner l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) dans son cadre théorique et réglementaire et discuter de la place des professionnels en APA au sein de l’ETP.

– Offrir des espaces d’échanges, de réflexions, de partages et d’informations aux professionnels APA et de la santé, de l’insertion sociale, aux universitaires, aux étudiants, aux usagers et aux mutualistes de la Mutualité Française et de la CAMIEG.

– Contribuer à la formation et à la professionnalisation des étudiants de la filière APA, tous niveaux confondus.

– Permettre la rencontre entre les étudiants du département de formation APA et les professionnels APA