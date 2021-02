Journée dédiée aux visiteurs en situation de handicap au Muséum national d’Histoire naturelle

Ecouter article Ecouter article





La Galerie des Enfants du Muséum national d’Histoire naturelle a ouvert ses portes depuis plus d’un an et propose aux enfants et à leurs familles un parcours ludique et sensoriel sur le thème de la biodiversité. Le samedi 10 mars au matin, un médiateur dédié au parcours tactile sera présent dans l’espace afin d’aider les personnes mal- ou non-voyantes dans leurs découverte des dispositifs présentés et répondre à leurs questions. Des sculptures réalistes en bronze ainsi que des plateaux en relief présentent des exemples d’animaux vivant dans différents milieux (la ville, la rivière, la forêt tropicale et la planète). Un court texte en braille adapté aux enfants de 6 à 12 ans accompagne chaque plateau en relief. Des informations complémentaires en gros caractères et contrastées accompagnent les autres dispositifs et ponctuent l’ensemble du parcours. Quelques odeurs et jeux sonores viennent agrémenter cette promenade immersive.

Informations pratiques :

Accès : Grande Galerie de l’Évolution – 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – Paris Ve

Horaires : 10h30-13h avec la présence d’un médiateur dédié

Réservation conseillée sur le site internet : www.galeriedesenfants.fr (possibilité d’acheter les billets sur place le jour-même dans la limite des places disponibles)

Gratuité pour une personne en situation de handicap et son accompagnateur (possibilité de réserver 2 billets gratuits sur le site internet ; présentation demandée à l’accueil de la contremarque imprimée et d’un justificatif)

Entrée prioritaire en cas de forte affluence

Renseignements : handicap@mnhn.fr

Visite guidée en LSF de l’exposition Au fil des araignées

Détestées et craintes par beaucoup de personnes, les araignées sont parmi les animaux les plus incompris. L’exposition va plus loin que les idées reçues et fait découvrir l’extraordinaire diversité des araignées, leur mode de vie, leur importance écologique, les légendes et mythes selon diverses cultures dans le monde. Des photos, des films, des dispositifs interactifs, des observations sous loupe binoculaire et des araignées vivantes illustrent le propos. Une visite guidée en langue des signes française est proposée le samedi 20 mars prochain pour les personnes sourdes.

Informations pratiques

Lieu (rendez-vous) : Point Accueil de la Grande Galerie de l’Évolution – 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire – Paris Ve

Horaire : 14h30 (1h)

Tarif de la visite guidée en LSF : 7 € (+ entrée gratuite au Muséum sur présentation d’un justificatif)

Renseignements : coulon@mnhn.fr

Réservation et paiement à l’avance demandés : museum@cultival.fr / zula@cultival.fr (copie à coulon@mnhn.fr)

Date limite de réservation : jeudi 8 mars au soir

(si paiement par chèque : réservation et envoi avant le 6 mars)