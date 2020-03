Journée de sensibilisation aux maladies de la rétine le 26 novembre

Après des étapes régionales, RETINA France organise, samedi 26 novembre 2011 à l’Espace Vianey à Paris, une Journée de Sensibilisation sur les dystrophies rétiniennes et sur les dernières innovations thérapeutiques.

Association créée en 1984 à l’initiative de familles touchées par des affections rétiniennes, RETINA France, dans le cadre de sa mission prévention et information, organise chaque année des colloques médicaux régionaux et nationaux pour sensibiliser ses adhérents et le grand public sur les maladies de la vue et les informer des progrès de la recherche médicale en Ophtalmologie. En effet, des évolutions considérables ces dernières années ont permis d’identifier certains gènes et aussi de proposer de nouveaux traitements pour soigner certaines formes de cette dégénérescence rétinienne.

PROGRAMME DU 26 NOVEMBRE

De 9h à 17h, des conférences destinées au grand public et animées par des spécialistes se succéderont avec au programme :

Matinée :

– 9h20 : Peut-on restaurer la vision chez le primate par transfection virale de la mélanopsine humaine ? par le Dr. Howard Cooper

– 9h40 : Approches thérapeutiques par le développement de modèles humains de dystrophies rétiniennes à partir de cellules souches pluripotentes inductibles (iPS) : une alternative aux modèles animaux par le Dr. Vasiliki Kalatzis

– 11h20 : Le développement oculaire, où en sont les connaissances ? par le Dr. Simon Saule

– 11h40 : Le point sur le projet 100 exomes par les Drs. Hélène Dollfus et Jean-Michel Rozet

– 12h00 : Ma vie avec une dégénérescence maculaire, le témoignage d’un adhérent de l’association Retina

Après-midi :

– 14h30 : Une nouvelle approche pharmacologique pour le traitement des dystrophies maculaires par le Dr.Philippe Brabet

– 14h40 : Carrefour de pathologies complexes, l’amaurose congénitale de Leber fait son entrée dans la famille des ciliopathies par les Drs. Jean-Michel Rozet et Josseline Kaplan

– 14h50 : Le point sur l’essai français par thérapie génique du gène RPE 65 dans l’amaurose congénitale de Leber par le Dr. Christine Chauveau

– 15h30 : Les cécités nocturnes congénitales stationnaires : un diagnostic différentiel des dystrophies rétiniennes par le Dr. Christina Zeitz

– 15h50 : Une vision périphérique, comment vivre la ville ?, le témoignage d’un adhérent de l’association Retina

Pratique

RETINA France organise, Samedi 26 novembre 2011 à l’Espace Vianey (98 quai de la Rapée Paris 12ème), une Journée de Sensibilisation sur les dystrophies rétiniennes et sur les dernières innovations thérapeutiques. Accès gratuit et ouvert à tous. Inscription nécessaire au 0 810 30 20 50