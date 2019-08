Le Groupe Novalis Taitbout, acteur de la protection sociale, soutient les activités de l’association Jaccede.com, grâce aux fonds d’action sociale de ses institutions de retraite. Il sera présent aux côtés de Jaccede.com lors de la prochaine Journée de l’accessibilité à Nice samedi 14 mars.

Les marches à l’entrée d’un lycée, d’une boulangerie, d’un musée… Un bus inaccessible… Ces détails anodins pour une personne « valide » sont autant d’obstacles qui excluent les personnes à mobilité réduite de notre société. Plus de 100 bénévoles d’une quinzaine d’associations se retrouvent à Nice avec un objectif commun : repérer les établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les adresses recensées seront ensuite inscrites sur le site de l’association www.jaccede.com afin de simplifier le quotidien de milliers de personnes.

La journée sera répartie en trois temps :

– Le matin, rendez-vous à 10h à l’Espace Nice Associations Garibaldi : après une formation de 30 minutes aux principaux critères d’accessibilité, les participants – dont des collaborateurs du Groupe NOVALIS TAITBOUT- se répartiront en équipes sur plusieurs secteurs de Nice pour sillonner la ville à la recherche de lieux accessibles. Pour les participants « valides », des fauteuils roulants leur seront prêtés : rien de tel que d’être en situation pour comprendre l’importance de l’accessibilité !

– A 11 h, Christian Estrosi, Député Maire de Nice, assistera au départ des équipes et testera l’accessibilité d’un quartier niçois (entre la Mairie et la rue Alexandre Mari).

– L’après-midi : les équipes se chargeront d’inscrire les adresses recensées sur le site internet www.jaccede.com afin de diffuser gratuitement ces informations au plus grand nombre. À 17h, l’ensemble des participants se retrouvera pour faire un bilan de cette journée au service des personnes à mobilité réduite.

Une journée d’action sur le terrain, aux côtés des bénévoles de Jaccede.com

Déjà organisées dans plusieurs villes de France (Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Dijon…), les Journées de l’Accessibilité ont permis de recenser plus de 4 000 adresses accessibles sur le guide www.jaccede.com. Ces opérations permettent aussi de faire se rencontrer des personnes « valides » et des personnes à mobilité réduite. Geste citoyen pour les uns, partage d’expérience pour les autres : les Journées de l’accessibilité sont l’occasion de participer à une aventure humaine utile et enrichissante.

Un partenariat de longue date

L’Action sociale du Groupe Novalis Taitbout soutient, pour la deuxième année consécutive, l’association Jaccede.com, financièrement et logistiquement. Ce nouvel engagement s’inscrit totalement dans le cadre des orientations prioritaires des fédérations Agirc-Arrco dont les institutions de retraite du Groupe sont membres, qui préconisent un soutien particulier aux actions en faveur du handicap.

« Parce que la solidarité entre les personnes est au cœur même de l’identité du Groupe, l’un des principaux acteurs de la retraite par répartition en France, nous sommes très heureux d’apporter notre contribution à l’association Jaccede.com », explique un porte-parole. « Le Groupe asseoit son statut d’entreprise solidaire. Car au-delà de la subvention, c’est bien d’un véritable engagement en faveur des personnes à mobilité réduite dont il est ainsi témoigné. »