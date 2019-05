Journée de la sclérose en plaques : Rendez-vous dans 14 villes de France

Maison de la SEP 2019 : Des temps d’échanges à l’occasion de la journée de la Sclérose en plaques

Pour sa 11ème édition et à l’occasion de la journée de la sclérose en plaques, le 30 mai 2019, la Maison de la SEP organisera, du 18 mai au 7 juin 2019, des journées d’échanges entre patients, familles, entourage et professionnels de santé. Ouvertes à tous, celles-ci auront lieu dans 14 grandes villes de France. Elles seront mises en place par le laboratoire Biogen, acteur majeur dans le combat contre la sclérose en plaques, en partenariat avec les réseaux de soins, les Centres de Ressources et de Compétences, l’Unisep et les associations de patients (AFSEP, Ligue française contre la sclérose en plaques, APF France Handicap et Notre Sclérose)

Au programme : Conférences-débats, ateliers, rencontres et découvertes autour du thème « La sclérose en plaques de vous à moi… Intimités et confidences ». La Maison de la SEP s’intéressera notamment pour cette édition à l’incidence relationnelle des symptômes invisibles de la maladie et à leur impact sur la qualité de vie.



Du 18 mai au 7 juin, la Maison de la SEP « près de chez vous » :

Samedi 18 mai à Montpellier

Mercredi 22 mai à Paris et Strasbourg

Jeudi 23 mai à Amiens

Vendredi 24 mai à Clermont-Ferrand, Nice et Tours

Samedi 25 mai à Angers, Bordeaux, Limoges et Toulouse

Jeudi 6 juin à Lille

Vendredi 7 juin à Marseille et Rennes

Pour en savoir plus et obtenir plus d’informations sur les différents événements organisés dans le cadre de la Maison de la SEP, rendez-vous sur le site internet dédié : www.lamaisondelasep.fr