Journée de la gentillesse le 13 novembre

« Nous avons, plus que jamais, besoin de solidarité, de liens, de convivialité », lance Psychologies Magazine qui organisepour la quatrième fois cet évènement. À cette occasion une enquête sur les quatre étapes de la bienveillance en entreprise et les bonnes pratiques managériales sera dévoilée. Une conférence est organisée le 9 novembre au CESE (Conseil économique, social et environnemental) à Paris de 9 à 11 heures en présence d’entrepreneurset de PDG emblématiques, de sociologues, psychiatres et économistes. Des actions pour mieux vivre ensemble à l’école seront aussi mises en place. Plus d’informations sur www.journee-de-la-gentillesse.psychologies.com