Le Comité de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées a clôturé sa quatrième session, qui était à l’origine dédiée à la discussion des procédures et des méthodes de travail, à Genève le 8 octobre 2010. Le Comité a tenu une Journée de Discussion Générale sur l’Article 9 de la Convention ayant trait à l’accessibilité. Au cours de deux réunions, le Comité a tenu trois sessions sur le droit d’accès à l’infrastructure de l’environnement et du transport sur la base d’égalité avec les autres et le droit d’accéder également à l’information et les communications virtuelles et matérielles aussi bien qu’aux meilleures pratiques sur l’implémentation et la promotion de l’accessibilité.

Les orateurs ont noté que l’accessibilité était essentielle pour jouir de tous les droits envisagés selon la Convention et ont souligné la nécessité de passer du constat des obstacles à la planification des sociétés accessibles. Ils ont recommandé que le Comité arrive à produire un commentaire général sur l’accessibilité et plusieurs représentants des Etats, des organisations internationales et des organisations non-gouvernementales ont présenté leurs activités entreprises par les personnes handicapées.

Source : Bulletin électronique de l’OMPH – le 22 octobre 2010