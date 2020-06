Journée d’actions le 2 avril contre la politique de santé du gouvernement

PARIS, (AFP) – Un large rassemblement d’associations, syndicats et partis politiques a appelé jeudi à une journée nationale d’actions le 2 avril pour protester contre la politique de santé du gouvernement. Elle donnera lieu à des actions dans la plupart des régions, avec par exemple des rassemblements devant les Agences régionales de santé (ARS). A Paris, un rassemblement est prévu place de la Bastille à 14h30, avec des prises de paroles et des témoignages.

Les organisateurs veulent notamment dénoncer les réorganisations hospitalières en cours, le “démantèlement de la Sécurité sociale” et les problèmes d’accès aux soins liés aux déserts médicaux et au développement des dépassements d’honoraires en libéral.

L’initiative, lancée par la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, a reçu le soutien de syndicats de salariés (CGT, SUD, CFTC, FSU …) et de médecins hospitaliers, ainsi que de partis politiques (PS, PCF, NPA, Parti de Gauche, Europe Ecologie-Les Verts …).

Elle est aussi appuyée par des dizaines d’associations d’usagers (Act-up, Association des Paralysés de France ou encore Coordination des associations pour le droit à la contraception et à l’avortement).

“C’est un mouvement comme on n’en a jamais vu”, s’est réjoui jeudi lors d’une conférence de presse à Paris Michel Antony, président de la Coordination nationale.

“Il y a une dégradation palpable, partout”, a-t-il rappelé, évoquant les fermetures de services et les réductions d’effectifs hospitaliers, de centres de santé municipaux, ou la mauvaise répartition des médecins libéraux. La responsable du secteur santé à la CGT, Nadine Prigent, a estimé que les personnels des hôpitaux devaient faire “de plus en plus d’activités, avec de moins en moins d’effectifs”, ce qui impliquait “des risques dans la prise en charge des patients”.