Journal de bord de l’Odyssée de l’Espoir (suite)

Dimanche 11 Juillet 2010

6H30 : Réveil. La nuit a été suffocante mais le calme du matin est agréable. Les chuchotements raisonnent dans le gymnase. Petit à petit tout le monde s’affaire à la préparation des bagages et du petit déjeuner.

8H00 : Tout le monde est prêt…ou presque ! Quelques retardataires au petit dèj’…On sort les vélos, on embarque les bagages, on fait la vaisselle… Une heure après, tout est bouclé. On commence déjà à avoir chaud.

9H30 Nous voilà tous réunis au siège lyonnais de Bayer, prêts à partir! Deux policiers motorisés nous escortent pendant près d’une heure, ce qui nous donne l’occasion de visiter la Ville de Lyon et de rencontrer les matinaux du coin! Le long du Rhône, les Odysséens chantent gaiement en passant devant les marchés lyonnais du dimanche matin et devant un public réceptif et sympathique ! La sortie de Lyon se fait longue par la suite avec la traversée de la banlieue.

Nous quittons la ville escortés désormais par Joël et Pédro direction Apprieu! C’est sans doute le parcours le plus long et le plus difficile de la semaine pour les cyclistes… 100 km de cote et de descente!

Premier break goûter, boissons et changement de carrioles dans le Complexe sportif Gonzales de Génas avec un peu de retard en raison de la dureté du parcours! Tout le monde a chaud ! Tout se passe bien avec les carrioles, et les cyclistes ont l’air content malgré deux petites chutes sans gravité. Nous n’y resterons qu’une demi-heure en raison d’un timing déjà bien dépassé. Nous reprenons la route direction Roche, avec un parcours particulièrement magnifique et encore trés éprouvant pour les cyclistes qui se souviendront de la dernière montée pour accéder à notre rendez vous avec le Maire de Roche, Monsieur MILLIAT, qui nous a offert un délicieux apéritif pour le grand plaisir de tout le monde. Nous le remercions d’ailleurs pour sa patience car nous sommes presque arrivés à l’heure où nous aurions dû repartir…

L’intendance nous a régalé avec un poulet basquaise dédicacé à Gérard Guilouzic!

Tout le monde se réconforte autour de ce petit festin express !!

La musique redonne de l’énergie aux cyclistes et nous revoilà partis en direction de Chatonnay où les clubs Cyclos de Chatonnay, le Grans Lemps et d’Apprieu, tous très sympathiques, nous rejoignent au fur et à mesure pour nous guider.

Nous avons fait sensation en passant devant la base nautique de Meyrieux les Etangs où un très grand nombre de vacanciers en pleine baignade nous ont encouragés par une véritable ovation digne d’un stade!

Cette après midi sera dédiée à rattraper le retard jusqu’à notre arrivée à APPRIEU.

Après midi ensoleillée, « ça tape ! ». Claire a procédé à la vérification crème solaire pour tout le monde.

Sur la route, les gars avancent sérieusement, de belles montées et de belles descentes aussi dans un cadre très agréable.

Petite pause à Chatonnay où l’on nous offre rafraîchissements et petits en cas… Nous sommes encore à ce moment là à 30km de notre point d’arrivée…si bien que la décision de ne pas faire de deuxième pause dans l’après midi s’est imposée. Cependant, ces derniers km se font dans la bonne humeur, mais dans la douleur aussi pour certains, victimes de manque d’énergie ! L’aide est toutefois au rendez-vous, chacun s’encourage le plus possible pour tenir jusqu’au bout. Un très bel esprit d’équipe général !

Après une belle descente à l’ombre nous arrivons enfin à Apprieu en découvrant un magnifique paysage avec le Vercors et la Chartreuse en toile de fond.

Nous sommes accueillis par les applaudissements bien mérités de Monsieur le Maire d’Apprieu Georges Ferreri, Monsieur le Conseiller Général Didier Rambaud, en présence du Comité Municipal Jeune. Nous les remercions vivement pour l’apéritif qu’ils nous ont offert et qui a été très bien acceuilli après cette rude journée !

Nous terminons par un dîner succulent profitant de l’air un peu plus frais d’Apprieu, dans la joie et la bonne humeur, avec pour bouquet final un dessert tout en chocolat préparé avec amour par l’équipe d’intendance du jour !

De grands remerciements à nos partenaires BAYER et le Vestiaire de Sofie pour leur soutien.

Etape préparée et repérée par Michel et Marc.