Journal de bord de l’Odyssée de l’Espoir (cf. article du 3 juillet)

Odyssée de l’Espoir 2010

Jour 1

Samedi 10 juillet 2010 … Et bien voilà, le Président l’a déclaré c’est donc officiel : l’Odyssée de l’Espoir 2010 c’est parti !

C’est la journée des retrouvailles, des bises, et des sourires qui apportent un peu de fraîcheur à tout le monde, que ce soit pour les anciens ou les nouveaux. Tout le monde est content d’être là !

Les Lyonnais motivés sont les premiers arrivés, prêts à accueillir les sudistes qui ont bénéficié d’un endroit particulièrement confortable pour déjeuner au soleil en compagnie des sauterelles…sous les bons conseils de Joël.

La mission n°1 de l’intendance (qui va être récurrente tout au long de la semaine), a été de trouver une prise électrique pour le camion « frigo » …mission accomplie en 5mn !

Ensuite, les Amiennois au volant du TAM ont récupéré les parigots à la Gare Part-Dieu, et c’est après s’être perdus dans la ville qu’ils ont finalement réussi à trouver le gymnase Ferber dans le 9ème arrondissement de Lyon.

Les bretons se sont fait attendre et sont arrivés en derniers…et en force, beaucoup d’énergie en perspective!

Après les retrouvailles, place à l’installation.

La sortie des vélos pour commencer (des vélos de course, des VTT, deux tandem, et des carrioles). Ensuite, une équipe s’est chargée de l’entretien du matériel pour finir par le rangement au fond du Gymnase Ferber.

Ensuite, c’est au tour de la sortie des matelas et des lits d’appoints, et du regroupement des affaires pour assurer le confort de chacun.

Ceci étant fait, on s’attaque aux tables qui vont accueillir l’apéritif dinatoire gargantuesque offert généreusement par BAYER.

Tout est prêt pour débuter cette nouvelle odyssée !

Nous avons eu le plaisir d’écouter le discours d’ouverture de la semaine à vélo 2010 du Président Gérard GUILLOUZIC accompagné de Kate qui nous a rappelé les fondements de l’Odyssée de l’Espoir. Les nouveaux ont pu également découvrir l’historique des parcours des éditions précédentes.

Enfin, l’Odyssée de l’Espoir a 10 ans cette année, et nous serons nombreux à fêter l’évènement vendredi à notre arrivée à La Barben.

Ensuite, nous avons pu faire la connaissance et remercier Madame RABATEL de la Mairie Centrale de Lyon et Madame DESFOURS de la Mairie du 9ème Arrondissement de Lyon pour leur accueil chaleureux.

Nous avons également eu le plaisir de rencontrer Monsieur MAUROY-BRESSIER, Monsieur DELANOE et Monsieur MOORE ainsi que Madame WAVELET, Madame GOUTORBE et Madame SINAEVE de la société BAYER. Madame GIDEL, qui n’a pu se joindre parmi nous ce soir nous a fait savoir qu’elle sera parmi nous demain matin pour nous saluer.

Après dîner, nous avons procédé à l’accueil des nouveaux arrivants. Roberto et Flavia de l’Association EMA (Argentine) nous ont fait partager leur enthousiasme d’être présents, et nous ont fait part de leur meilleur souvenir du passage de Philippe, Pédro et Joël en Argentine lors du Tour du Monde à vélo.

Pour clore cette belle journée, un rappel des consignes et du rôle de chacun a été fait, et tout le monde a pu prendre une bonne douche qui a fait beaucoup de bien à tout le monde après le soleil de plomb et la température estivale de 34 degré qui nous a accompagné toute au long de la journée.

Tout s’est organisé et déroulé dans la bonne humeur, les vélos sont prêts à l’emploi et tout le monde est motivé pour le top départ de la caravane demain matin! Il est temps d’aller dormir !