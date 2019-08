Jouez ! Donnez ! ou, comment lutter contre l’autisme avec des jouets

Du 5 janvier au 5 février 2010, Léa pour Samy lance « Jouez ! Donnez ! », sa campagne nationale de collecte de jouets. Les jouets deviennent souvent inutiles lorsque les enfants grandissent. Avec « Jouez ! Donnez ! », Léa pour Samy offre une nouvelle vie aux jouets usagés et en bon état. Car jouer est source d’apprentissage. Les enfants autistes ont besoin d’être sans cesse stimulés pour progresser, les approches éducatives nécessitent une multiplicité de jeux et de jouets. Léa pour Samy structure des programmes éducatifs permettant à chaque enfant d’accéder à une meilleure qualité de vie, tout en tenant compte de ses compétences et difficultés.

C’est aussi une autre manière de sensibiliser le Grand Public à la cause de l’Autisme et de l’impliquer dans une opération de grande solidarité. La première édition a encouragé l’association à mieux s’organiser pour répondre à la volonté des citoyens de contribuer à cette action nationale pour les enfants autistes.

Léa pour Samy mobilise des partenaires de taille pour assurer une logistique à la hauteur de l’événement: Geodis, la Ville de Paris, la Ville de Toulouse, la Ville de Lille, Picwic, l’ISCOM et la RATP…

Les jouets collectés seront distribués dans nos unités éducatives FuturoSchool France et Maroc.

On peut lutter contre l’Autisme avec des jouets …

Pour plus d’infos

Association LEA POUR SAMY

Action Internationale Contre l’Autisme

51 rue Léon Frot – 75011 PARIS

Tel : 01 47 00 47 83 – 06 09 85 70 22

www.leapoursamy.com

contact@leapoursamy.com