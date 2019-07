JO/Paralympiques-2012 – Défilé des “héros” britanniques lundi à Londres

Quelque 700 athlètes britanniques qui ont participé aux JO et jeux Paralympiques de Londres, parmi lesquels 90% des médaillés, défileront lundi après-midi dans les rues de la capitale londonienne où ils devraient être ovationnés par des dizaines de milliers de curieux.

Au lendemain de la clôture des Paralympiques, Jessica Ennis, médaille d’or en heptathlon aux JO, Mo Farah, vainqueur du 5000 et du 10.000 m, ou encore Jonnie Peacock, roi du 100 m des jeux Paralympiques, traverseront le centre de Londres, de la City jusqu’au palais de Buckingham.

Les athlètes, qui ont fait vibrer cet été le Royaume-Uni avec leurs exploits, se déplaceront à bord de 21 véhicules à ciel ouvert, organisés selon l’ordre alphabétique de leurs sports.

“Cet été, notre superbe ville a accueilli un incroyable spectacle sportif, et des milliers de personnes veulent fêter les performances de nos athlètes en venant au défilé”, a déclaré le maire de Londres, Boris Johnson, promettant une “après-midi incroyable”.

Le Mall, la majestueuse allée qui remonte jusqu’au palais de Buckingham, sera réservé aux personnes munies d’un billet et aux personnes qui ont “contribué de façon inestimable aux Jeux et au succès de nos athlètes”, a expliqué la mairie de Londres. Parmi elles figureront notamment 14.000 volontaires, mais aussi des entraîneurs, amis et parents des athlètes, ou encore écoliers de tous les arrondissements de Londres. Un défilé aérien, qui partira du stade olympique avant de survoler le Mall une minute plus tôt, conclura la “parade de la meilleure équipe”. L’avion utilisé pour ramener la flamme olympique de Grèce au Royaume-Uni, un Airbus

A319 de British Airways, sur lequel sera écrit “Thank You” (Merci) se joindra à la parade des Red Arrows, l’équipe acrobatique de la Royal Air Force. Ce défilé clôturera un été de compétitions sportives au Royaume-Uni, qui a organisé avec succès les JO du 27 juillet au 12 août, puis les jeux Paralympiques du 29 août au 9 septembre. Au classement des nations, le Royaume-Uni a terminé à la troisième place aux JO (65 médailles dont 29 en or) ainsi qu’aux Paralympiques (120 médailles).