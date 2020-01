Joe Kals descendra en marche pendulaire l’avenue des Champs-Elysées

Depuis le 10 août, Joe Kals, paraplégique depuis 30 ans à la suite d’un accident de moto, relève quotidiennement un défi hors du commun afin de récolter des fonds au profit de la recherche médicale sur la moelle épinière : traverser la France du Nord au Sud soit 1 325 km à la force de ses bras. Dans le cadre de cette aventure, il traversera la célèbre avenue parisienne dimanche 18 septembre.

Après avoir parcouru plus de 200 km depuis son départ du Havre, Joe Kals rencontrera le public en présence des membres de l’association Alarme à 10h à l’Hôtel Marriott (70, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris). Son départ vers le sud est prévu à 11 h.

Depuis le 10 août 2011, Joe Kals a pris le départ d’un immense challenge pour relier Le Havre à Menton par les départementales à raison d’une moyenne de 10 km par jour. Devenu paraplégique à la suite d’un accident de moto en 1982 à l’âge de 20 ans, il relève sans cesse de nouveaux défis. Après de longs périples en fauteuil roulant à la rencontre des autres et de lui même, à travers l’Europe, l’Afrique et le Canada, comme photographe reporter, Joe Kals relève depuis 1994 des défis sportifs en basket ball, marathon et hand bike.

Grâce à une volonté inégalée, un total dépassement de soi, un entrainement quotidien suivi par son préparateur physique, Olivier Amalberti de Sport Plaisir – Menton, Joe Kals est debout. A l’aide d’orthèses et de béquilles, il assure depuis 2008 une marche pendulaire sur plusieurs kilomètres.

Dans 5 mois si tout va bien, Joe Kals atteindra Menton, sa ville de coeur, où ses proches et partenaires l’attendent.

Joe Kals a été fortement marqué dans sa jeunesse par l’histoire d’un jeune athlète canadien nommé Terry Fox. A la suite d’un cancer et de l’amputation d’une jambe, ce sportif est devenu célèbre pour son « Marathon de l’Espoir », un périple trans-canadien qu’il avait entrepris pour collecter des fonds destiné à la recherche contre le cancer. Joe Kals souhaite aujourd’hui, à son tour, « donner à la vie ».

Une Marche pour la Vie

Joe Kals dédie ce défi à une seule cause : sensibiliser le plus grand nombre et récolter des dons pour la recherche médicale sur la moelle épinière.

L’ensemble des dons sera reversé à l’association ALARME – l’Association Libre d’Aide à La Recherche sur la Moelle Epinière. En France, plus de 50.000 personnes sont paraplégiques ou tétraplégiques. On en compte chaque année 1 500 de plus lors d’accidents, qui touchent principalement des jeunes de 15 à 25 ans.

Retrouvez l’ensemble des informations et photos sur Joe Kals et son défi sportif sur son site Internet www.joekals.com et son blog http://joekals.over-blog.com