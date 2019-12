Jobinlive organise l’Opération 100 CV Video

Vous êtes en situation de handicap et en recherche d’emploi, de contrat de professionnalisation ou de stage ? Participez à l’ Opération 100 CV Video, organisée par Jobinlive en partenariat avec les Cap Emploi Nantes et St Nazaire, le Pôle Emploi, les Missions Locales, le MEDEF Loire Atlantique et l’Agefiph et soutenue par des entreprises engagées dans l’insertion des personnes handicapées : Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire (Banque), ORTEC (Services aux industries, ingénierie, environnement) et AMGEN (biotechnologies).

Venez réaliser votre candidature Vidéo accompagnés par des professionnels du recrutement.

Votre Candidature Vidéo sera ensuite diffusée aux entreprises de la Région

RDV Le 16 novembre 2009 de 10H00 à 17H00

Au Cap Emploi Nantes

1, rue Didienne

44008 Nantes Cedex 1

Accès : Tram Ligne 2, arrêt Place du Cirque (50m après Tour Bretagne)

ou

Au Cap Emploi St Nazaire

17, Boulevard Léon Gambetta

44600 Saint Nazaire

Accès : Ligne 60 (bd Gambetta), Lignes 40, 45, 70 (rue Cdt Gâté) ou Lignes 10, 40, 45, 70 (rue G. De Gaulle)

JobinLive Vidéo Recrutement propose aux personnes en situation de handicap de créer gratuitement leur candidature en vidéo,

accompagnés par des professionnels du recrutement qui font passer au candidat un entretien filmé de 2/3 minutes. (questions de l’interviewer / réponses du candidat)

Un nouvel outil pour optimiser la recherche d’emploi des candidats

► Valorisez votre candidature

► Faites-vous connaitre par les recruteurs

► Différenciez vous des autres candidats

► Faites sauter les préjugés sur le handicap

► Multipliez vos chances d’être reçu en entretien

Inscription des candidats par téléphone au n°indigo 0825 826 674 ou par mail à l’adresse 100cv@jobinlive.fr

Présence d’un Interprète LSF uniquement sur demande expresse au moins 2 semaines à l’avance et sous réserve de disponibilité

Pour information, un exemple de candidature en vidéo : http://www.jobinlive.com/v1/CVvideotheque_handicap/blog/blog.php?id=2534