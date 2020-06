JobinLive et Careerbuilder France s’associent pour promouvoir et développer une offre complète en matière de recrutement généraliste et handicap.

Cette alliance va permettre de conjuguer l’expérience et le savoir-faire des deux entités et ainsi proposer des solutions innovantes a leurs clients. Jobinlive apportera son expertise, acquise depuis 2006 en termes de solutions innovantes en matière de conseil et de recrutement sur le handicap et la diversité. L’ensemble des sites de JobinLive dédiés à l’emploi et au handicap cumule plus de 61.000 visiteurs uniques / mois et 378.000 PAP/mois.

De son côté CAREERBUILDER France, mettra à disposition son expertise sur le volet recrutement grâce à ses sites emploi spécialisés forts d’un million de visiteurs uniques mensuels et de 700 000 cv en base, ses salons de recrutement et ses solutions logicielles pour le recrutement. Ce partenariat va permettre ainsi aux deux marques de renforcer leur position sur le marché, CAREERBUILDER France et JobinLive proposeront ainsi une offre Emploi “clés en main”, généraliste et handicap au PME et aux grands groupes, alliant produits de recrutement et de marque employeur :

• Offres d’emploi couplées

• Campagnes de communication

• Evénements virtuels ou physiques

PREMIER EVENEMENT CONJOINT Le 14 novembre, journée spécial handicap au sein des Journées de l’Emploi Un événement CareerBuilder et FranceTV, online du 12 au 14 novembre http://cb.com/17ouHAY