Jobdating travailleurs handicapés à Dijon le 4 juin

La Délégation interrégionale Bourgogne-Franche Comté de l’OPCA Forco organise le 4 juin son premier Jobdating à destination des travailleurs Handicapés. Cette matinée, qui se tiendra de 9h à 12h30, offrira aux demandeurs d’emploi des opportunités d’intégration ou de retour à l’emploi, face à des employeurs ayant des recrutements concrets à proposer en CDD, CDI ou contrat de professionnalisation. De leur côté, les entreprises trouveront un moyen d’appréhender les candidats sans préjugés et rencontreront de futurs collaborateurs prêts à l’embauche et motivés.

Les employeurs se déplaceront de table en table à la rencontre des candidats correspondants au profil recherché pour un entretien de 12 minutes ciblé sur les compétences des postulants. Ce Jobdating est organisé par le Forco en collaboration avec le Medef Côte d’or et en partenariat avec les différents acteurs locaux Agefiph, Adapt, Cap emploi, Pôle Emploi et Mission locale. OPCA du Commerce et de la Distribution, le Forco finance la formation de près de 385 000 salariés de 46 800 entreprises de 15 branches professionnelles.

Pratique

Jobdating travailleurs handicapés



de 9h à 12h30



Lieu: Auditorium de la Maison des entreprises de Dijon – 6 allée André Bourland