Job dating handicap de Saint Malo 40 entreprises, 80 postes

Après une première édition couronnée de succès, l’association L’Hippocampe, créatrice du Festival Regards Croisés, en partenariat avec la ville de Saint-Malo, lance la seconde édition de son Job Dating Handicap. Toujours à l’échelle du pays de Saint-Malo, cette initiative est l’occasion de concrétiser les objectifs et valeurs portés par le Festival.

À ce jour, près de 40 entreprises seront présentes et plus de 80 postes sont à pourvoir. Un événement réservé aux entreprises du Pays de Saint-Malo !

Rendez-vous le 5 novembre au Palais du Grand Large à Saint-Malo

Les inscriptions pour les candidats sont toujours ouvertes.

JOB DATING HANDICAP – 2e édition

Le Festival Regards Croisés contribue à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap et aide les entreprises à changer leur regard. Il souhaite ainsi créer un élan positif auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et les managers.

Après dix années de Festival, la première édition de Job Dating Handicap a été lancée en 2019. Un événement réservé aux entreprises du Pays de Saint-Malo ayant des offres d’emploi pour des personnes en situation de handicap (il s’agit du lieu du Festival) 30 entreprises ont répondu présentes, 114 candidats et surtout 20 recrutements ont été réalisés !

À ce jour, près de 40 entreprises, organismes et institutions ont confirmé leur présence : Décathlon, Groupe Beaumanoir, Groupe Roullier, Net Plus, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Agricole, Ville de Saint-Malo, Digitaleo, Pôle Emploi, ADAPEI 35, etc.

Plus de 80 postes variés sont à pourvoir

Ces rencontres se clôtureront par le lancement d’un guide à l’intention des personnes handicapées et de leurs aidants « Profiter de la mer et du littoral ».



COMMENT S’INSCRIRE ?

Entreprises du pays de Saint-Malo ou demandeurs d’emploi en situation de handicap, pour s’inscrire il suffit de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site internet du Festival – rubrique job dating handicap : cliquer ici