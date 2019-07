JO Paralympiques : la Chine en 1ère place

Au deuxième jour des jeux Paralympiques de Pékin, la Chine s’est emparé de la première place du classement général avec 28 médailles dont 8 en or.

Derrière elle, arrivent les Etats-Unis avec 17 médailles, dont 8 en or, et la Grande-Bretagne avec 15 médailles (7 en or).

La nageuse sud-africaine amputée de la jambe gauche, Nathalie Du Toit, a déjà remporté deux médailles d’or dans sa catégorie (100 m papillon dimanche et 100 m nage libre lundi), portant ainsi l’Afrique du Sud au 5e rang du classement général : elle espère au moins gagner trois autres courses pour tenter d’égaler sa performance à Athènes en 2004 (5 médailles d’or, une d’argent).

Son compatriote, Oscar Pistorius, avec sa double prothèse en fibre de carbone, a battu, en séries, le record des Jeux sur 100 m (11.16). La finale aura lieu aujourd’hui. Le jeune homme affirme : “J’espère courir en-dessous des 11 secondes demain. C’est mon objectif”.

En natation, la Canadienne Valérie Grand-Maison, de Montréal, a obtenu une deuxième médaille d’or sur le 400 m nage libre (après le 100 m nage libre dimanche), devançant la Russe, Anna Efimenko et une autre Canadienne, Chelsey Gotell. L’or aussi pour Diane Roy sur le 5.000 m au Nid d’oiseau, hissant le Canada au 6e rang des nations handisport.

L’Algérie parvient à la 9e place du classement général après les médailles lundi de Karim Betina (or) et de Mounir Bakiri (bronze) en lancer de poids. Dimanche, deux médailles d’or avaient été obtenues en judo avec Mouloud Moura (moins de 60 kg) et Sidali Lamri (moins de 66 kg).

Enfin, le cycliste Jan Boyen a fini 3e de la poursuite individuelle sur piste, offrant une première médaille à la Belgique.

Côté français, après sa médaille d’or sur 100m nage libre, le nageur David Smétanine a remporté une 2e médaille, d’argent cette fois, sur le 50 m dos.

Déception en judo où Cyril Jonard n’a pas pu rééditer son succès d’Athènes. Battu en finale à une minute de la fin du combat par le Cubain Isao Cruz, il a reçu la médaille d’argent des moins de 81 kg. “Son adversaire ne lui a laissé aucune chance”, a expliqué son entraîneur, Olivier Duplan.

Dans le tournoi féminin, Angélique Quessandier a remporté le bronze en moins de 63 kg.

Au classement général, la France est 17e avec 5 trophées (un en or).

