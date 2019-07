JO-2012/Paralympiques: 39 sportifs de la Défense à Londres

Le ministère de la Défense est un bon pourvoyeur de sportifs dans les délégations françaises aux jeux Olympiques de Londres et aux Jeux paralympiques, avec au total 39 athlètes qui s’aligneront en athlétisme, boxe, voile ou encore judo.

La Défense aura 39 représentants, dont cinq au Jeux handisports début septembre à Londres, soit environ 10% de la totalité des sélectionnés, a annoncé jeudi le ministère. “Ce nombre de sélectionnés, en augmentation ces dernières années comme le nombre de médailles, est le fruit d’une politique rigoureuse et adaptée”, a salué au cours du point-presse hebdomadaire de la Défense le général Louis Boyer, Commissaire aux sports militaires. La Défense et le sport partagent nombre de “valeurs communes depuis des siècles” comme “la discipline d’équipe, le courage moral et physique, l’esprit de discipline, le dépassement de soi”, a-t-il souligné.

Parmi les sportifs qui participeront aux jeux Olympiques, 14, dont trois femmes, sont issus de l’Armée de terre, dont Florent Manaudou, aligné en natation sur 50m nage libre, 6 de la Marine, 9 de la Gendarmerie, avec notamment les nageurs Alain Bernard et Hugues Duboscq, et cinq sont des personnels civils militaires. Cinq athlètes de la Défense participeront aux Jeux handisports, avec notamment de bons espoirs de médailles en tennis en fauteuil avec Stéphane Houdet, récent vainqueur de Roland-Garros.