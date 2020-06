JMB 2009: 12e Journée Mondiale du Bégaiement « Être bègue, c’est plus que bégayer »

L’Association Parole -Bégaiement (APB) se fait le relais de la 12e Journée mondiale du bégaiement en France (JMB 2009).

Cette date est une occasion donnée aux personnes qui bégaient de se faire entendre et à toute personne qui se sent concernée de découvrir ce trouble de la communication. Le bégaiement touche 1 % de la population mondiale, trois sujets masculins pour un sujet féminin. Il existe aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. Trouble affectant la parole, le bégaiement est plus encore un trouble de la communication et peut s’avérer parfois un véritable handicap.

À l’occasion de cette 12e Journée Mondiale du Bégaiement, l’APB a le plaisir d’annoncer la publication, aux éditions L’Harmattan http://www.harmattan.fr/

• D’un recueil de témoignages « Bégayer, Question de parole, question de vie », le premier ouvrage qui aborde ce thème, en France.

• Des actes du 5e colloque de l’APB « Image de soi, regard de l’autre ».

Jeudi 22 octobre 2009 :

Une journée pour poser vos questions !

Une journée pour apporter vous aussi votre témoignage !

Des membres de l’Association Parole -Bégaiement vous répondent toute la journée sur le N° azur de l’APB : 0810 800 470 (prix appel local).

Pour consulter le dossier de presse APB, en savoir plus sur le bégaiement et les manifestations régionales organisées par l’APB à l’occasion de la JMB 2009, vous pouvez visiter le site web http://www.begaiement.org

Une conférence mondiale (en anglais) sera en ligne du 1er au 22 octobre.

http://www.stutteringhomepage.com.