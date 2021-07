Roman en gros caractères : “Jim, le chien, la rivière” de Daniel Taboury

Ecouter article Ecouter article





“Jim, le chien, la rivière”, un roman en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Un chevreuil abattu à ses pieds alors qu’il flâne dans la forêt. La tête de la bête se retrouve plus tard sur le pas de sa porte. L’accueil n’est pas meilleur chez les voisins. À la Combe des Bois se murent un patriarche infirme et sa fille qui dirigent, dans le secret absolu, la propriété et les terrains attenants. Visiblement, la présence du nouvel arrivant ne plaît pas. Pire, elle dérange.

Et pourtant, c’est au cœur de cette campagne que Jim, frais émoulu d’une formation de guide de pêche, s’installe avec son projet de reconversion, ses espoirs, et un passé décevant. Il sera confronté à un milieu aussi trouble qu’attachant.

« Jim, le chien, la rivière » de Daniel Taboury. Un roman en gros caractères publié par les éditions de La Loupe360 pages, 22,30 €, Taille 20, ISBN : 978-2-84868-975-3

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de romans en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce roman en gros caractères proposé par les éditions La Loupe, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/