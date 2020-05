Jeux vidéo et handicap : Lancement de la première étude nationale

Gamestream et Be Player One lancent la première étude nationale sur l’accès aux jeux vidéo des personnes en situation de handicap

Faciliter et améliorer l’accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap : Telle est l’objectif de la grande étude nationale qui vient d’être lancée par les sociétés Gamestream et Be Player One. “On évalue à 15 % de la population Francilienne, la part des personnes touchées par un handicap. Pourtant alors que 74 % des Français jouent aux jeux vidéo et que toutes les tranches d’âge et tous les profils sont représentés et panélisés… on s’intéresse très peu aux pratiques et aux besoins des amateurs de jeux vidéo présentant un handicap”, estiment les deux partenaires.

Comprendre et répondre aux besoins des joueurs en situation de handicap

Be Player One et Gamestream souhaitent ainsi à travers cette étude obtenir des informations sur les habitudes et les attentes des personnes en situation de handicap. Cela leur permettra de “déterminer les carences matérielles et logicielles pour ensuite formuler des propositions concrètes, proposer des aides techniques adaptées à tous”, mais aussi de sensibiliser et accompagner les professionnels du jeu vidéo. Il s’agira également de faciliter la consultation des fonctions d’accessibilité des jeux vidéo.

“Par cette étude nous souhaitons apporter notre contribution à une meilleure application de la loi de 2005, qui prône une société inclusive, mais oublie parfois d’améliorer la participation des personnes en situation de handicap à certaines activités de loisirs, tels que les jeux vidéo”, explique Maxime Viry, fondateur de Be Player One.



“La vocation de Gamestream a toujours été de rendre accessible à tous le jeu vidéo, vecteur de socialisation, d’inclusion et de valorisation. Nous sommes déjà présents dans le monde hospitalier et nous sommes fiers de travailler aujourd’hui avec Be Player One pour mener de nouvelles initiatives à destination du monde du handicap”, commente quant à elle Karen Seror, CMO de Gamestream.



Pour participer au questionnaire, rende-vous ici : https://etude.beplayerone.fr/questionnaire/



Les résultats de l’étude seront dévoilés au public fin août 2020.