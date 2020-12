Listen to this article Listen to this article





Jeux vidéo et handicap – tournois et conférences 100% en ligne

Le 12 décembre 2020 sur Twich

En partenariat avec Hélios Gaming, Be Player One organise le 12 décembre 2020 un événement national sur la thématique « handicap et jeux vidéo », 100 % en ligne. Un événement unique en France qui rassemble les spécialistes de l’accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap et des leaders mondiaux de l’industrie du jeu vidéo ! diffusé sur Twitch.

Un événement unique en France qui rassemble les joueurs en situation de handicap, des spécialistes de l’accessibilité des jeux vidéo et des leaders mondiaux de l’industrie du jeu vidéo !

Tout au long de la journée, les professionnels du jeu vidéo, le grand public et les professionnels du médical pourront assister à des conférences, des interviews de joueurs en situation de handicap, des tables rondes et des tournois inclusifs dans lesquels s’affronteront les meilleurs joueurs de l’Hexagone.

L’inclusion par le jeu vidéo, tous concernés

71% des Français jouent, toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées. Pourtant, les personnes en situation de handicap, qui représentent 23% de la population, sont discriminées dans l’accès aux jeux vidéo.

La prise en compte des joueurs en situation de handicap évolue toutefois de façon positive depuis quelques années. Les leaders mondiaux de l’édition de jeux intègrent progressivement l’accessibilité dans leurs processus et les fabricants de consoles commencent à proposer des moyens d’adaptation.

Avec cette 1ère édition du MixiT Game Day, nous souhaitons mettre en lumière les joueurs en situation de handicap ainsi que la nécessité de concevoir accessible. Vous jouez sans doute avec des gamers à besoins spécifiques sans le savoir, voilà une occasion de découvrir l’envers du décor.

Le temps d’une journée, rassemblons les joueurs (valides ou non) autour des valeurs du jeu vidéo : divertissement, partage, défi, compétition… Jouons tous ensemble !

L’invité : Adrien Morisse Lead UX Designer chez Ubisoft présentera les coulisses de l’accessibilité sur Ghost Recon Breakpoint

Programme de la journée :

10h : Début de la journée

10h10 : A la rencontre de joueurs en situation de handicap

10h45 : Conférence – l’accessibilité, levier marketing dans l’industrie du jeu vidéo

11h30 : Diffusion du tournoi HearthStone

13h : Pause lunch – livestream de MrFive

13h40 : Table ronde – e-sport et handicap

14h45 : Conférence – étude quantitative : attentes, frustrations et difficultés des joueurs à besoins spécifiques

15h : Conférence – l’accessibilité sur Ghost Recon Breakpoint

15h45 : Interview – cloud gaming et handicap

16h : Diffusion du tournoi TrackMania

17h45 : Conférence – créer accessible : représentation du handicap et approche du validisme

19h00 : Fin de l’événement

