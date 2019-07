Jeux Paralympiques/GB: tout le pays jouera un morceau de Coldplay en clôture

Viva la Vida, un des morceaux les plus connus du groupe britannique Coldplay, sera joué simultanément par des dizaines d’orchestres locaux le 9 septembre juste avant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres, à laquelle le groupe lui-même participera.

Le “Marathon des Kiosques à Musique”, évènement musical qui se tient chaque année depuis 2008 dans l’ensemble du pays, pourrait ainsi voir jusqu’à 500 orchestres locaux, espèrent ses organisateurs, jouer à l’unisson ce morceau à 14h00 locales (13h00 GMT) le 9 septembre, quelques heures avant la cérémonie de clôture elle-même.

Le chanteur de Coldplay Chris Martin a déclaré que “c’était un grand honneur de participer aux cérémonies des Jeux paralympiques, et que ce serait un grand moment lorsque tous (ces orchestres) se mettraient à jouer en choeur”. Les organisateurs espèrent que ce moment permettra de dresser “un tableau unique des différents goûts et styles musicaux du Royaume-Uni en 2012”. Le maire de Londres Boris Johnson a de son côté estimé que “ces différentes restitutions du super-tube si aisément reconnaissable de Coldplay seront une conclusion joyeuse parfaitement adaptée aux cérémonies” olympiques de Londres cette année. Il a espéré “qu’autant de Londoniens que possible se joindront” à cette manifestation, à laquelle participeront notamment un chanteur de 91 ans à Inverness en Ecosse, un orchestre de musique juive à Regent’s Park à Londres, un orchestre de près de 100 ukulélés à Stourbridge, dans le centre du pays, ou des batteurs afro-caribéens à Palmers Green, dans le nord de Londres.

