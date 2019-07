Jeux Paralympiques: Quinze Bleus à l’assaut de Sochi

Les 11e Jeux Paralympiques d’hiver auront lieu du 7 au 16 mars prochains à Sochi. La délégation française sera emmenée par le porte-drapeau Vincent Gauthier-Manuel et sera composée de quinze athlètes.

L’équipe de France Paralympique sera composée de quinze skieurs alpins et nordiques, sélectionnés en deux temps, l’IPC ayant finalement attribué une place supplémentaire à la France sur les épreuves de snowboard féminin.

Quatorze noms ont été couchés sur la liste publiée par le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), lundi soir. L’équipe de France compte pourtant quinze unités ce mardi soir. La participation de la snowboardeuse Cécile Hernandez-Cervellon était suspendue à une décision du Comité Paralympique International, qui s’est finalement avérée positive.

Trois femmes feront donc partie de la délégation française en lice à Sotchi. Outre Cécile Hernandez-Cervellon, l’incontournable Marie Bochet partira une nouvelle fois avec son aînée, Solène Jambaqué, dernière skieuse française médaillée d’or aux Jeux Paralympiques.

Côté masculin, Vincent Gauthier-Manuel, le porte-drapeau de cette délégation, pourra compter sur la présence de son prédécesseur dans ce rôle prestigieux, Romain Riboud. Cédric Amafroi-Broisat complète le trio de skieurs alpins debout, auquel s’ajoute le snowboardeur Patrice Barattero.

La France comptera quatre représentants sur les épreuves de ski assis. Cyril Moré seul médaillé du groupe à Vancouver sera accompagné de Yohann Taberlet, Frédéric François et Jean-Yves Lemeur.

Quatre Français s’aligneront sur les épreuves de ski de fond et biathlon. Thomas Clarion et son guide Julien Bourlat, chez les déficients visuels. Benjamin Daviet et Romain Rosique respectivement sur les épreuves réservées aux skieurs debout et assis.

La sélection tricolore

SKI ALPIN

Marie BOCHET (Albertville Handisport 73)

Solène JAMBAQUÉ (SC Peyragudes 65)

Cécile Hernandez-Cervillon

Cédric AMAFROI-BROISAT (CS Chamonix Mont-Blanc 74)

Patrice BARATTERO (ANICES Nice 06)

Frédéric FRANÇOIS (Grenoble Handisport 38)

Vincent GAUTHIER-MANUEL (SC Grandvaux 39) Porte-drapeau

Jean-Yves LEMEUR (Faucigny Handisport 74)

Cyril MORÉ (Faucigny Handisport 74)

Romain RIBOUD (Albertville Handisport 73)

Yohann TABERLET (SC Morzine-Avoriaz 74)

SKI NORDIQUE

Thomas CLARION (Handisport Annécien 74)

Guide : Julien BOURLA (Handisport Annécien 74)

Benjamin DAVIET (Handisport Annécien 74)

Romain ROSIQUE (Handisport Annécien 74)

Légende photo sélection équipe de France : L’équipe de France pour les Jeux Paralympiques de Sochi © G.Picoud

Arnaud Daviré