Jeux Paralympiques : l’heure du bilan

Après une dernière nuit festive au village paralympique, les sportifs et membres de la délégation française ont repris l’avion hier pour rentrer sur Paris.

Quel bilan peut-on tirer de ces Jeux Paralympiques ?

Il nous faut retenir que la Chine a dominé les Jeux avec un total de 211 médailles et pas moins de 89 médailles d’or. Le Royaume-Uni est à la deuxième place du classement général, avec 102 médailles, dont 42 en or : il maintient sa place obtenue à Athènes et prépare ses Jeux. Les Etats-Unis occupent la troisième place, avec un total de 99 médailles, dont 36 d’or.

La France, quant à elle, est en 12ème position avec 52 médailles, dont 12 d’or, et termine sur une note positive. Pour le dernier jour de compétition, si les participants au marathon ont joué de malchance, l’escrime s’est révélée en la personne de Laurent François qui a gagné la finale en sabre catégorie B et, par là, obtenu sa seconde médaille des jeux.

Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport et Alain Siclis, Chef de mission sur Pékin se sont mis d’accord pour dire que les efforts fournis par les Chinois montrent une réelle volonté de faire reconnaitre le sport pour personnes handicapées. Un village fonctionnel, de belles cérémonies, des Jeux très bien organisés…

Concernant les résultats, 11 des 13 disciplines engagées par la France rentrent avec des médailles. “Pour rentrer avec plus de médaille,s explique Jean Minier, il faudrait faire un recrutement sélectif des sportifs, ce que la FFH ne peut se résoudre à faire, car cela voudrait dire ne pas remplir sa fonction de service public “.

En effet, la France a fait le choix de ne pas se limiter aux seules disciplines pourvoyeuses de médailles, mais de s’exprimer dans toutes les disciplines, quel que soit le handicap. Les regards sont déjà portés sur Londres 2012, avec l’intégration possible d’une équipe de rugby fauteuil et de boccia

CLASSEMENT DES NATIONS

1. Chine : 89 or – 70 argent – 52 bronze = 211

2. Royaume-Uni : 42 or – 29 argent – 31 bronze = 102

3. Etats-Unis : 36 or – 35 argent – 28 bronze = 99

4. Ukraine : 24 or – 18 argent – 32 bronze = 74

5. Australie : 23 or – 29 argent – 27 bronze = 79

6. Afrique du Sud : 21 or – 3 argent – 6 bronze = 30

7. Canada: 19 or – 10 argent – 21 bronze = 50

8. Russie : 18 or – 23 argent – 22 bronze = 63

9. Brésil : 16 or – 14 argent – 17 bronze = 47

10. Espagne : 15 or – 21 argent – 22 bronze = 58

11. Allemagne : 14 or – 25 argent – 20 bronze = 59

12. France : 12 or – 21 argent – 19 bronze = 52