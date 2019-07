Jeux Paralympiques : J – 16

Alors que les Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver s’achèvent le 28 février prochain, les 25 athlètes français sélectionnés pour les Jeux Paralympiques achèvent leur préparation en France et se rassemblent une dernière fois à Paris avant leur départ. Les Jeux Paralympiques se dérouleront à Whistler et Vancouver du 12 mars au 21 mars et réuniront près de 600 athlètes venus d’une quarantaine de nations. La France sera engagée dans les épreuves de ski alpin, de ski de fond et de biathlon. (Notre photo: Yannick Bourseau)

Deux départs pour Vancouver

PREMIER DÉPART : JEUDI 25 FEVRIER

8 des 14 athlètes de l’Equipe de France de ski alpin partiront dès le 26 février pour Aspen (Etats-Unis) pour participer à étape de Coupe du Monde déterminante à la veille des Jeux. Ils rejoindront ensuite directement Vancouver. Un premier regroupement est donc organisé le 25 février au siège de la Fédération Française Handisport (FFH). Romain Riboud, capitaine et porte-drapeau de la délégation française sera présent, ainsi que ses coéquipiers : Marie Bochet, Solène Jambaqué, Vincent Gauthier-Manuel, Lionel Brun, Nicolas Loussalez, Yohann Tarbelet, Nicolas Berejny et Pierre Bott, entraîneur de l’Equipe de France de Ski Alpin.

SECOND DÉPART : VENDREDI 5 MARS

Le 5 mars, veille du départ de la délégation française pour Vancouver, une réception officielle sera donnée en l’honneur de l’Equipe de France Paralympique. L’Equipe de France de ski nordique et son entraîneur, Stéphane Passeron seront présents, ainsi que les skieurs alpins ne participants pas à la Coupe du Monde à Aspen.

L’objectif des tricolores

La délégation française présente au Canada sera composée de 50 personnes, dont 25 sportifs (16 athlètes pour le ski alpin et 9 athlètes pour le ski de fond et biathlon) dont 4 guides. Elle sera encadrée par Gérard Masson, chef de délégation (Président du Comité Paralympique et Sportif Français et de la Fédération Française Handisport), Bernard Courbariaux, Chef de mission et du Directeur Technique National de la FFH, Jean Minier.

Après la 4e place inattendue au classement des nations à Turin en 2006, l’objectif 2010 sera d’assurer le maintien de la France dans le top 10 des nations. En Italie, les tricolores avaient remporté 15 médailles dont 7 d’or, grâce aux exploits individuels de Solène Jambaqué, Nicolas Berejny et Pascale Casanova en ski alpin (deux titres chacun), et celui d’Anne Floriet (capitaine et porte-drapeau 2006) en ski nordique.